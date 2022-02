Over 50, scatta l’obbligo di Green Pass rafforzato sul lavoro

Da oggi, entra in vigore l’obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni. Per entrare in sede, dunque, gli Over 50 dovranno possedere la certificazione verde derivante da vaccino o guarigione.

Sono circa 18mila, su un totale di 200mila, i lavoratori ultra 50enni che in Fvg al momento risultano sprovvisti di Super Green Pass.

“Dal 15 febbraio 2022 — si legge nel decreto — i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione”. L’obbligo sarà in vigore fino al 15 giugno 2022.

Ricordiamo che, al momento, la durata del Green Pass rafforzato è illimitata per chi ha fatto tre dosi di vaccino oppure è guarito dal Covid dopo essersi sottoposto a due dosi.

L’obbligo vaccinale è già in vigore per alcune categorie di lavoratori, ovvero quelli del comparto sanità, scuola, difesa, forze dell’ordine, sicurezza e soccorso pubblico.

Il lavoratore che comunica di essere privo di Green Pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a quando non presenta la certificazione e comunque non oltre il 15 giugno. Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

LE SANZIONI. Chi venisse colto sul luogo di lavoro senza certificato verde rafforzato “è stabilita – si legge ancora nel decreto - nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata”.

La sanzione di 100 euro, invece, si applica a tutti gli Over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto almeno la prima dose o non si siano sottoposti al richiamo entro i termini di validità delle certificazioni. Le multe arriveranno con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.