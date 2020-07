Pagnacco, priorità alla ripresa economica e sociale

“La grande paura è passata, ma non possiamo nasconderci che siamo preoccupati anche per il prossimo futuro”. È cauto riguardo a quello che aspetta lui e i suoi compaesani nei prossimi mesi il sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, che al suo secondo mandato da primo cittadino ha dovuto affrontare l’emergenza Covid.

“Il momento peggiore del periodo appena trascorso è stata proprio l’angoscia di trovarsi di fronte a un ‘nemico’ che non si può vedere, ma che circola tra le persone – sottolinea -. È stata una sensazione che hanno provato tutti. Tra gli abitanti di Pagnacco abbiamo avuto alcuni malati di Covid-19 che sono stati anche ricoverati, ma che per fortuna sono stati dimessi e oggi sono guariti. Attualmente non abbiamo nemmeno nessuno in quarantena. Contemporaneamente, però, sono fiero del fatto che si siano rispettate le regole per evitare il più possibile il diffondersi del contagio e che i cittadini abbiano ben compreso che i sacrifici che si stavano facendo servivano all’intera comunità”.

IMPEGNO PER GLI ALTRI - Numerosi sono stati i gesti di solidarietà, tra i quali spicca l’impegno della locale sezione della Protezione civile. “Sono più di 40 volontari – spiega Mazzaro – che si sono impegnati tantissimo durante il lockdown su tutti i fronti. Quello più significativo è stato, a mio avviso, l’aspetto umanitario che si è concretizzato nell’aiuto a chi non poteva fare la spesa o comprare i medicinali necessari. Un contributo che si è rivelato fondamentale”.

Tra le misure adottate dall’amministrazione, i primi interventi sono stati proprio a favore delle famiglie in difficoltà economica. “Abbiamo messo in atto tutti gli interventi permessi a norma di legge, come il rinvio dell’Imu. Non abbiamo dimenticato le attività produttive, ampliando la possibilità di occupare il suolo pubblico. Attendiamo con ansia i prossimi mesi, perché la paura più grande è quella che riguarda la tenuta sociale del territorio. Purtroppo molte attività sociali sono sospese e questo va a discapito della comunità”.

PIANI PER IL FUTURO - Guardando al prossimo futuro, Pagnacco ha in cantiere alcuni importanti progetti che si dovranno realizzare in autunno e nel 2021 e che prevedono investimenti ingenti, che superano, in totale, il milione e mezzo di euro. “Tra le priorità – chiarisce il sindaco Mazzaro – la realizzazione degli ‘attraversamenti sicuri’ a Modoletto e a Marolins, condivisa con la Regione; la riparazione della copertura del bocciodromo, che dovremo completare in agosto; la sistemazione degli spogliatoi e dei parcheggi del campo sportivo; l’asfaltatura del primo lotto dell’ecopiazzola. Abbiamo affidato il progetto che riguarda l’ammodernamento dell’auditorium, ma i lavori partiranno nel 2021, mentre entro la fine di quest’anno il Comune si trasferirà finalmente negli spazi di Villa Mori, di cui è stato completato il restauro. Mi auguro che questo si accompagni a una ridefinizione del personale: negli ultimi anni abbiamo lavorato sotto organico, ma ora è necessario che si recuperi la piena operatività”.