Palazzo Altan, nuova convenzione tra Comune ed Erpac

i"Apprendo che l’ERPAC, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, proprietario di palazzo Altan, ha stipulato una nuova convenzione con il nostro Comune - Valerio Delle Fratte, candidato Sindaco a San Vito al Tagliamento con Uniti per il Futuro -. In questa nuova convenzione all’amministrazione sanvitese rimangono solo la chiesa con annessa sagrestia, la sala conferenze e la casa del custode, perdendo quindi l’utilizzo del parco".



"Rispetto a quanto promesso e non realizzato negli scorsi anni - prosegue Delle Fratte -, a parte pochissimi eventi, una vera sconfitta per l’amministrazione Di Bisceglie, che non ha saputo valorizzare in alcun modo quello che aveva a disposizione. Ricordiamo, con il favore degli archivi dei quotidiani, i nostri interventi sul Palazzo e le nostre proposte in merito".



"Abbiamo denunciato più volte il cattivo uso dei locali, con l’Ufficio veterinario inaccessibile agli animali, posto al primo piano, e l’incuria mostrata nella custodia dei locali, con luci accese e portoni aperti anche di notte. Scarichi di responsabilità, al solito, tra Azienda sanitaria e Comune, e il solito “nulla di fatto”. Nel gennaio 2016 abbiamo proposto - prosegue -, come Amo San Vito, di realizzare una Pinacoteca per esporre opere di artisti locali, in maniera permanente. Oggi apprendiamo, con soddisfazione, che si è recepita questa possibilità con l’aiuto dell’ERPAC".



"Bene, lo si faccia e lo si gestisca come si deve; soprattutto lo si promuova in modo adeguato. Gli strumenti di cui il Comune si è dotato in questi anni infatti sono assolutamente insufficienti - chiosa -, l’idea del canale whatsapp antiquata e sicuramente tardiva in questo momento storico, di migrazione verso altre piattaforme"."E’ necessario, se si vuole fare squadra e promuovere decorosamente e proficuamente il nostro territorio, aprire gli occhi e la mente verso quello che offre il mercato, dove sono disponibili soluzioni e mezzi tecnologici di comunicazione e promozione davvero incredibili - conclude -. Basta volerlo, si può".