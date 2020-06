Palmanova, 10mila euro per le attività

Il Comune di Palmanova ha deciso di sostenere quelle attività economiche cittadine che utilizzano, in locazione, stabili di proprietà dell’amministrazione. A disposizione per l’abbattimento delle spese d’affitto sono stati stanziati circa 10.000 euro, dei quali andranno a beneficiare sette attività economiche di Palmanova, tre bar e quattro imprese commerciali che prevedono attività in presenza. La Giunta ha deciso di abbattere, per il periodo da marzo a maggio 2020, del 70% il canone di locazione in caso di chiusura totale dell’attività e del 40% in caso di apertura totale o parziale nel periodo di emergenza sanitaria.

“La maggior parte dei negozi e degli esercenti sono stati costretti a sospendere le proprie attività commerciali a causa delle misure assunte dal Governo per contenere il diffondersi del contagio. Anche le attività commerciali per le quali era consentita l’apertura hanno subito una forte riduzione dell’afflusso di clienti. Per questo abbiamo deciso di venire loro incontro, dando degli aiuti veloci e concreti per rilanciare il sistema economico cittadino”, commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Che aggiunge: “A fronte di entrate azzerate o fortemente ridotte, queste imprese hanno dovuto comunque sostenere dei costi fissi che noi, nei limiti del possibile, andiamo a ridurre, dando loro respiro e liquidità”.

Il Comune di Palmanova sta attuando un maxi piano di rilancio economico cittadino del valore di 170.000 euro complessivi, destinato a famiglie e imprese. Questi fondi saranno impiegati per l’abbattimento della tassa rifiuti e occupazione del suolo pubblico, per l’ampliamento della superficie occupabile da bar e ristoranti, per sgravi sull’affitto degli immobili comunali ma anche per attivazione dei centri estivi, per contributi per le bollette e buoni spesa.

Il fondo destinato alle imprese, in particolare, verrà ripartito tra la diminuzione della TOSAP (rifiuti) per 70.000 euro, della COSAP (occupazione suolo pubblico) per 40.000 euro e degli affitti su immobili di proprietà comunale per 10.000 euro. Anche la stessa Regione FVG sta avviando il rilascio di fondi per l’abbattimento delle stesse TASI e COSAP, per altri 45.000 euro totali, a valere sul territorio comunale di Palmanova.