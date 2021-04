Palmanova cerca personale per gestire l'Ecobonus 110%

Il Comune di Palmanova ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo determinato per sei mesi di un collaboratore che possa coadiuvare la struttura comunale per le varie iniziative legate all’emergenza epidemiologica e come concreto aiuto agli uffici tecnica nella gestione delle pratiche legate alla documentazione relativa all’ ”Ecobonus 110%”, deciso dal Governo.

“Purtroppo, in questo momento, l’Ufficio Tecnico comunale è in difficoltà nella gestione delle tantissime pratiche di accesso agli atti collegate alla complessa normativa dell’Ecobonus. La ricerca negli archivi di atti, anche di molti anni fa, è un’operazione laboriosa e lunga che va a sommarsi ai tantissimi progetti che lo stesso Ufficio Tecnico sta portando avanti per riqualifcare l’intera città. Per questo cerchiamo un supporto per velocizzare le risposte che possiamo dare a tecnici e cittadini”, commenta il Sindaco Francesco Martines.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Palmanova, entro e non oltre le ore 13 del 10 maggio 2021. Per informazioni e il bando: www.comune.palmanova.ud.it

Oltre al diploma di maturità, tra i requisiti, l’esperienza di almeno 3 anni in qualche amministrazioni comunale, preferibilmente in area tecnico-manutentiva e la buona conoscenza degli strumenti informatici. Il dipendente assunto sarà inquadrato nella posizione economica C1 con il Profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, con una retribuzione annua di euro 23.184 oltre la 13a mensilità.