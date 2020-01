Palmanova, oltre 45mila euro alle associazioni

Non solo cultura ma anche sport e attività ricreative a Palmanova. Dopo i 42.000 euro concessi alle associazioni culturali, l’Amministrazione comunale decide di concedere 47.500 euro di fondi alle realtà sportive cittadine: una parte come contributo alle attività ordinarie, 36.000 euro, e una parte come attività specifiche, 11.500 euro.

Così il Sindaco Francesco Martines assieme all’assessore allo sport Mario Marangoni: “Abbiamo l’onore di avere in città un tessuto associativo molto attivo e di indubbia qualità. Come Amministrazione comunale è nostro dovere dare tutto l’aiuto possibile nel sostenere la fondamentale attività formativa che queste società sportive svolgono quotidianamente. Lo sport, praticato in modo sano, contribuisce a creare una comunità più forte e coesa, oltre a salvaguardare la salute delle persone”.

La valutazione sulla suddivisione dei contributi è stata basata su specifici criteri: l’orientamento dell’attività alla formazione e alla cultura sportiva nei giovani e giovanissimi attestata dalla prevalenza di iscritti con età inferiore ai 18 anni, la collaborazione con il Comune per gestione dell’annuale Festa dello Sport, l’organizzazione o collaborazione con il Comune su specifiche attività cittadine, anche culturali e sociali, la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova e l’organizzazione di attività proprie ed autonome patrocinate dall’Amministrazione Comunale.

Alle 21 realtà associative che hanno fatto richiesta di contributo, sono andati 36.000 euro totale. Il contributo maggiore è andato all’Asd Libertas Friul (7.000 euro), a seguire 5.400 euro all’Asd Eventi Sportivi Palmanova e 5.000 euro per Asd Palma Calcio. Alla Bocciofila Palmanova è stato assegnato un contributo di 2.500 euro, a Palmascacchi 1.900 euro, all’Asd Futura Palmanova 1.600 euro. Scorrendo l’elenco dei contributi, vengono concessi 1.300 euro agli Sbandieratori di Palmanova - Giullari di Strada e 1.200 euro sia al Club Pescatori Sportivi Dilettanti “La Fortezza” che al Gruppo Bastioni Bike.

Al Tennis Club Nova Palma arriveranno 1.000 euro, mentre 900 saranno consegnati all’Asd Jalmicco Corse, al CAI Società Alpina di Udine sez. Palmanova, all’asd Amatori Jalmicco Calcio. A seguire 850 euro all’Accademia Nuova Esperienza Teatrale - Sezione Studio Danza, 800 all’Unione Nazionale Veterani dello Sport, 750 euro all’Associazione Coral Scuba Club, 700 all’Asd Gruppo Marciatori di Palmanova e all’Asd Budo Life Centre. Infine 550 euro andranno all’Asd Scuderia La Fortezza e all’ASD C.5 Palmanova e 300 euro all’Asd Pescatori Sportivi di Palmanova.

I contributi per attività specifiche sono suddivisi tra il Comitato Organizzatore Locale dell'Unesco City Marathon (5.000 euro per l’organizzazione dell’omonima maratona), l’Associazione Unione Nazionale Veterani Sportivi di Palmanova (1.000 euro per un evento realizzato al Teatro Modena), l’Associazione Bocciofila Palmanova (2.500 euro per l’organizzazione del Campionato italiano di Bocce specialità Petanque) e l’Associazione Sportiva Palma Calcio (3.000 euro a sostegno delle rette sportive a favore delle famiglie con difficoltà finanziarie).