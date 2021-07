Palmanova rafforza la squadra per gestire le pratiche Ecobonus 110%

“In questi mesi l’Ufficio Tecnico comunale è in grande difficoltà nella gestione delle tantissime richieste di accesso agli atti collegate alla complessa normativa dell’Ecobonus 110%. La ricerca negli archivi di documenti cartacei, anche di molti anni fa, è un’operazione laboriosa e lunga che va a sommarsi ai tantissimi progetti che lo stesso Ufficio Tecnico sta portando avanti.

Per questo abbiamo deciso di rinforzare l’organico che se ne occupa, assumendo un nuovo dipendente a tempo determinato, inizialmente per 6 mesi, dedicandovi un’altra collaboratrice in pianta organica e riducendo gli orari di apertura al pubblico, in modo che i tecnici possano dedicare più tempo a fornire, rapidamente, quanto richiesto dai cittadini”.

Il Sindaco Francesco Martines spiega come il Comune di Palmanova stia cercando di dare una risposta alla grande mole di lavoro conseguente alle pratiche di ristrutturazione edilizia tramite ecobonus e sisma bonus statale, un problema diffuso che affligge gran parte dei comuni italiani.

Tra pochi giorni prenderà infatti servizio una nuova collaboratrice, per coadiuvare la struttura comunale. L’Ufficio Edilizia Privata limiterà gli orari di apertura al pubblico al lunedì mattina (9.30-12.30) e mercoledì pomeriggio (16.00-18.00), dedicandosi prevalentemente alle ricerche d’archivio e all’evasione delle pratiche. Una seconda dipendente dell’Ufficio tecnico collaborerà alla ricerca degli atti.

“Quello che prima veniva fatto da una persona per 18 ore alla settimana, ora richiede due dipendenti a tempo pieno e uno part-time. E questo mette in difficoltà tutta la struttura, soprattutto in comuni medio piccoli che già hanno il personale al limite e che, con i mezzi a disposizione, devono fornire tutti i servizi normalmente e giustamente richiesti dai cittadini, contenendo i tempi di erogazione”, conclude il Sindaco.