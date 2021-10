Palmanova, scelta la nuova Giunta del Sindaco Tellini

Il neo Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini ha scelto la squadra di governo che lo supporterà per i prossimi cinque anni di mandato. Sei assessori di cui uno, Francesco Martines, scelto come vicesindaco. Confermati in Giunta Thomas Trino, Mario Marangoni, Simonetta Comand e Luca Piani. Nuovo ingresso per Silvia Savi.

“La Giunta che ho scelto è una squadra di persone competenti e collaudate. Ora subito al lavoro, con il massimo impegno, per continuare quel processo di cambiamento avviato a Palmanova negli ultimi anni. Nella scelta degli assessori ho deciso di seguire ciò che i cittadini stessi hanno espresso attraverso il proprio voto di preferenza. Tutti gli eletti avranno comunque compiti chiari e definiti, mettendosi al servizio della nostra comunità: oltre ai membri della Giunta, gli altri consiglieri eletti in maggioranza riceveranno deleghe specifiche a supporto dell’azione di governo”, commenta Tellini.

Il Sindaco ha conservato per sè le deleghe agli affari generali, al personale, alle politiche socio-sanitarie e della famiglia e ai rapporti con le associazioni di volontariato. Al già Sindaco Francesco Martines, ora vicesindaco, vanno le deleghe a bilancio, partecipate, patrimonio - lavori pubblici, attività produttive e rapporti con Enti territoriali e Istituzioni.

Savi sarà l’assessore a cultura, turismo e grandi eventi e rapporti con le associazioni di riferimento. Thomas Trino, assessore alle politiche del benessere psicofisico, delle attività motorie, sportive e ricreative, alle politiche giovanili, ai rapporti con le associazioni di riferimento e al PNRR. Mario Marangoni a rapporti e soluzioni per le frazioni ed altre località fuori le mura, a manutenzioni e decoro urbano e a Protezione Civile. Simonetta Comand riceve le deleghe a politiche formative, pari opportunità, attuazione del programma, programmazione europea e rapporti con le associazioni di riferimento. Infine Luca Piani è l’assessore ad ambiente, energia e grandi infrastrutture, urbanistica, edilizia privata e valorizzazione Parco Storico dei Bastioni.

Tre Consiglieri comunali di maggioranza collaboreranno con Sindaco e Giunta: Monica Catalfamo seguirà gli affari generali, Elisabetta D’Agostinis le politiche sociali, Giulia Calabrò le politiche formative e del benessere psicofisico e Paola Vasconetti i rapporti e soluzioni per le frazioni ed altre località fuori le mura.

Scelti come Capigruppo consigliari, Monica Catalfamo per la Lista Martines – Continuiamo a crescere con Tellini, Paola Vasconetti per la Lista Oltre le Mura e Giulia Calabrò per la Lista Noi Giovani con Tellini.