Palmanova vara un piano di riduzione della Tari

Le riduzioni della Tari, che questo mercoledì il Consiglio Comunale di Palmanova sarà chiamato a votare, andranno dal -5% per le famiglie fino -65% per le attività economiche, per una diminuzione totale stimata in 73.000 euro per cittadini e attività di Palmanova a cui si aggiungono altri 76.000 euro di riduzioni grazie al lavoro degli uffici e dell'assessorato nella revisione delle corrette superfici di conferimento. È prevista una riduzione generalizzata per tutte le famiglie del 5% a cui si sommano agevolazioni per chi ha figli: -25 euro per ogni figlio fino a 26 anni, dal secondo in poi.

Ancora più significativo l’intervento dedicato alle attività economiche: -65% per ristoranti, bar, alberghi, -45% per i negozi (esclusi supermercati, farmacie, banche o tabacchi che non hanno subito chiusure a causa dell’emergenza sanitaria) e -30% per le altre tipologie di attività.

“Un maxi intervento che abbiamo voluto per aiutare famiglie e imprese a risollevarsi dopo la pandemia. Un sostegno concreto rivolto a tutti e, giustamente, riduzioni massime per chi ha subito i maggiori danni dalle chiusure, parziali o totali. Bar, ristoranti e alberghi hanno dovuto rimanere chiusi per 86 giornate e ridurre l’orario per altri 79 giorni. Per i negozi queste imposizioni hanno riguardato 28 giornate. È per il secondo anno che, oltre ad una generalizzata riduzione delle tariffe, già avviata da anni, cerchiamo di dare ulteriori forti agevolazioni per combattere le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Dal 2013 ad oggi a Palmanova possiamo vantare un -7% per la TARI delle famiglie e un -12% per le attività commerciali, a fronte di generalizzati aumenti in tutta Italia”, commentano il Sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore all’ambiente Luca Piani.

Per cittadini e imprese non sarà necessario fare alcune richiesta o presentare alcuna documentazione. Le riduzioni saranno calcolate dall’Ufficio Tributi comunale che invierà il bollettino per il pagamento con le riduzioni previste già inserite. “In accordo con NET stiamo anche riparando o sostituendo i cassonetti stradali deteriorati con altri nuovi. Già di più di 20 sono stati posizionati in città. Ricordiamo inoltre che è sempre attiva e gratuita la raccolta dei rifiuti ingombranti e che è severamente vietato depositare questa tipologia di rifiuto nei normali cassonetti. Troppe volte siamo costretti ad intervenire per lo scarso senso civico di qualcuno che lascia materassi o altri rifiuti similari, vicino ai cassonetti dell’indifferenziato. Contro i “furbetti del cassonetto”, stiamo già intesificando i controlli per la ricerca dei responsabili”, concludono Sindaco e assessore all’ambiente.