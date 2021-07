Paluzza ricorda Aulo e Giulio Magrini

Giovedì 15 luglio, Paluzza ricorderà Aulo Magrini, medaglia d'Argento al Valor Militare tra i protagonisti della guerra di liberazione in Carnia ucciso dai nazisti nel 1944, e del figlio Giulio Magrini, già sindaco di Ovaro e consigliere regionale del Partito Comunista dal 1983 al 1988, considerato una delle memorie storiche della Carnia, a un anno dalla scomparsa, avvenuta il 24 luglio dello scorso anno. Alla cerimonia, in programma alle 17:30 nella sala San Giacomo di via Roma 40, parteciperà anche il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli.



Giulio Magrini si è spento a 79 anni. Nato e vissuto sempre a Ovaro, era stato consigliere regionale, eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano, dal 1978 al 1988, seguendo da vicino gli anni della ricostruzione dopo il terremoto. Era stato anche consigliere comunale a Tolmezzo e membro della direzione provinciale dell’Anpi.



Proprio alla Resistenza è legato uno degli episodi che segnò la sua vita. Era, infatti, il, medaglia d'argento al valor militare alla memoria, medico e partigiano con il, commissario della Brigata Carnia della Garibaldi,Una vicenda che Giulio aveva raccontato nel documentario ‘, dedicato a un’importante pagina della lotta al nazifascismo, quella, appunto, della Repubblica della Carnia (nella foto, un frame del film, realizzato nel 2012 dal regista e docente dell’Università di Udine Marco Rossitti).Altra sua grande passione era quella legata alla montagna: negli ultimi anni è stato presidente dell’Asca, l’associazione che raggruppa le sezioni regionali del Club Alpino Italiano, oltre che impegnato, anche di recente, in varie iniziative culturali.