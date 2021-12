Pandemia e ripresa, tempo di bilanci per la Giunta Fedriga

Tempo di bilanci per la Giunta Fedriga. A prendere per primo la parola è proprio il Presidente Massimiliano Fedriga. “Grazie al lavoro di ognuno, il Fvg si è distinto per gli obiettivi raggiunti e quelli che ci siamo posti per l’anno e gli anni a venire”, ha detto in apertura. “Sul fronte della pandemia, la Regione ha fatto un grandissimo sforzo, con le Aziende sanitarie e tutti i professionisti, per garantire risposte ai cittadini, con risorse quasi esclusivamente regionali. Facciamo decine di migliaia di tamponi al giorno e abbiamo all’attivo due milioni di dosi somministrate negli ultimi 10 mesi, con l’obiettivo di 400mila dosi a dicembre”.

“Accanto al sistema sanitario, ci sono stati importanti interventi anche sul fronte dell’economia. Grazie alla voglia di ripresa e alla resistenza delle nostre imprese, si registra una significativa ripartenza. La Regione ha aiutato le attività drammaticamente penalizzate per contenere il virus”, ha ricordato Fedriga. “Abbiamo stanziato 17 milioni di euro per i sostegni, con quasi 11mila beneficiari tra le attività produttive e mille associazioni culturali e sportive”.

“Abbiamo fatto, come Regioni, un importante il lavoro per rivedere i parametri e le misure: grazie ai vaccini, malgrado un numero di contagi importante, abbiamo circa il 50% in meno di ricoveri rispetto al 2020, ma con tutte le attività aperte. C’è poi il Super Green Pass, un’altra misura fortemente voluta dalle Regioni, che mi onoro di rappresentare, che ha consentito alle attività di avere la prospettiva per programmare la stagione invernale”, ha detto ancora Fedriga.

“A bilancio ci sono importanti investimenti per potenziare il sistema salute”, ha poi precisato Fedriga, ricordando i vari capitoli di spesa. “E abbiamo voluto investire sulla famiglia. Nel 2018, per le politiche della famiglia c’erano a bilancio meno di 14 milioni di euro, oggi siamo a 32 milioni. Si tratta di spesa corrente, misure stabili e di prospettiva. Vogliamo investire per la natalità, con la consapevolezza che non è un nodo che si risolve in tempi brevi. Servono investimenti di prospettiva. Tutti stiamo operando non guardando alle scadenze elettorali: il taglio del nastro non può essere vincolato alle fortune o sfortune del politico di turno”, ha poi ricordato il governatore, citando anche la creazione dell’Agenzia SviluppoImpresa, “che serve a promuovere gli investimenti: abbiamo ricevuto 24 dossier, sei dei quali già finalizzati”.

Spazio quindi ai video realizzati dagli assessori. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sottolineato l’impegno del sistema sanitario e della Protezione civile per dare risposte alle varie necessità dettate dalla pandemia, anche oltre i confini regionali. Spazio, poi, agli assessori Alessia Rosolen e Graziano Pizzimenti, che hanno tracciato il bilancio dei loro settori di competenza. Parola quindi a Sergio Emidio Bini, che è entrato nel dettaglio dei numeri dell’economia, e a Pierpaolo Roberti, che ha ricordato l'impegno per il comparto sicurezza, ma anche a favore degli Enti locali.

All'assessore Tiziana Gibelli il compito di tracciare il bilancio 2021 di cultura e sport, anche grazie ai risultati delle misure di sostegno e dell'Art Bonus. Ancora Bini ha evidenziato gli investimenti per il turismo, in termini di infrastrutture e luoghi simbolo, come Terrazza a Mare a Lignano. “Digitalizzazione, semplificazione e trasparenza”, ha poi detto Sebastiano Callari, evidenziando le linee guida del suo mandato, ricordando i numeri della Centrale unica di committenza e del completamento della digitalizzazione di tutti i Comuni.

Fabio Scoccimarro ha sottolineato come il 2021 sia stato l’anno della transizione energetica per il Fvg. Stefano Zannier ha poi ricordato i numeri delle risorse investite per agricoltura, pesca e montagna. Importante la crescita del marchio 'Io sono Fvg' passato da 75 a 190 imprese, da 60 a 300 prodotti, acquistabili in 240 punti vendita.

All'assessore Barbara Zilli il compito di ricordare gli obiettivi raggiunti in termini di finanza, a partire dal rinnovo del Patto Stato-Regione, che ha permesso di incrementare le risorse a disposizione.

Ha, quindi, ripreso la parola Fedriga, che ha evidenziato come il “primo punto chiave sia stata la risposta nel lavoro ordinario e quotidiano”. Il Presidente ha, quindi, respinto al mittente le critiche delle Opposizioni sulla Stabilità e l’azione di governo. “Quanto fatto è avvenuto in un momento di pandemia ed è stato possibile grazie al Sistema salute. Di errori ce ne sono stati molti, anche miei, ma rispetto agli attacchi penso che difficilmente si sarebbe potuto fare meglio, grazie al Sistema, alle imprese, ai cittadini e al volontariato”, ha poi detto Fedriga.

Un nuovo video ha lanciato gli obiettivi per il 2022.

