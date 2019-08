Paola De Micheli a Staranzano

La vicesegretaria nazionale del Partito democratico Paola De Micheli parteciperà domani, venerdì 2 agosto, alle 20, alla tradizionale Festa dell'Unità dei Democratici che si tiene in frazione Dobbia di Staranzano.

Assieme al segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli e a Serena Francovig, responsabile Diritti nella segreteria del Pd provinciale di Gorizia, De Micheli avvierà il percorso “Verso la Conferenza nazionale delle donne”, il progetto del Pd che, spiega la vicesegretaria dem, “ha l'obiettivo di battersi sulle tematiche di genere affiancando le cittadine nelle piccole e grandi lotte quotidiane. Vuol essere un gruppo autonomo di discussione femminile, aperto anche alle non iscritte al Partito e pensato come strumento per dare battaglia su tematiche sociali, culturali ed economiche non più prorogabili”.