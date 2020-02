Parcheggi in città, Udine dichiara guerra ai furbetti

“I dati di Ssm relativi al secondo semestre del 2019 dicono sostanzialmente due cose: che il centro storico sta ritornando attrattivo non solo per i cittadini udinesi ma anche e soprattutto per chi viene dalle periferie o da fuori città; e che è finita l’epoca della beneficenza nei confronti dei furbetti che credono di poter utilizzare un servizio a pagamento in maniera gratuita”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Entrando nello specifico, il dato relativo al riepilogo della gestione della sosta per quando riguarda le strutture, i parcheggi a raso e i pagamenti attraverso Telesosta, card e Ueg parla di un incremento dei ricavi pari all’11,5%. Si è, infatti, passati dai 2,4 milioni euro del secondo semestre del 2018 ai 2,676 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno”.

“Ma è passando all’ambito dei controlli che si ha la chiara misura del cambio di passo che è stato fatto: si è, infatti, passati da 3mila a 11mila accertamenti, con un incremento addirittura del 270%. Questo è stato possibile grazie a una governance societaria attenta, a partire dal direttore generale Pierluigi Pellegrini, alle assunzioni effettuate, all’incremento dell’utilizzo della App, alla decisione di tenere aperte le strutture 24 ore su 24 e alla scelta di anticipare la fascia di gratuità dalle 18 alle 22 rispetto al precedente orario che andava dalle 20 alle 24”.

“Credo che questi dati confermino in maniera oggettiva la sensazione di una Udine tornata, dopo anni di immobilismo e di recessione, viva, attrattiva a livello internazionale e fiduciosa nelle proprie capacità imprenditoriali, artistiche e culturali”, conclude Fontanini.