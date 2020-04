Parchi e giardini ancora interdetti al pubblico

"È stata appena pubblicata l’ordinanza 11 del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Con questo documento sarà da domani possibile svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune. Ma nulla si dice sulla riapertura di parchi e giardini pubblici, luoghi spesso utilizzati dalle persone per fare attività motoria”, commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Che aggiunge: “Senza modifica all’ordinanza 3 del 19 marzo della Regione, salvo diverse disposizioni ministeriali, questi dovranno continuare ad essere interdetti al pubblico. Palmanova possiede il Parco Storico dei Bastioni, un milione e mezzo di metri quadri normalmente utilizzato dai cittadini e sportivi per fare sport di ogni genere. Un luogo ideale per fare movimento, senza aver contatti ravvicinati con altre persone. Ma un problema simile lo avrà anche Udine con il Parco del Cormor o altre città del Friuli Venezia Giulia. Se si vuole davvero ripartire e cominciare con le riaperture in sicurezza, chiediamo quindi al Presidente Massimiliano Fedriga che modifichi il documento appena emanato o revochi il punto 2 del suo atto del 19 marzo, includendo anche questi “luoghi urbani” tra gli oggetti della riapertura. Se così non fosse la gente potrà fare attività motoria solo per strada o nelle piazze, essendo chiuse anche le strutture sportive”.

"Un amministratore esperto come il sindaco di Palmanova dovrebbe sapere che la riapertura dei parchi pubblici spetta al Governo, di cui fa parte il suo partito, e non alla Regione". Lo afferma in una nota il consigliere della Lega, Alberto Budai. "Sul tema in oggetto - spiega Budai - vale l'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM che stabilisce il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Le ordinanze della Regione possono essere unicamente restrittive rispetto alle scelte del Governo e non viceversa".

"Invece di perdere tempo a strumentalizzare le notizie, l'esponente del Partito democratico dovrebbero pensare al costante ritardo del Governo di dare risposte certe ai cittadini. Le linee guida per le riaperture dovrebbero essere date già da giorni, se non da settimane", conclude Budai.