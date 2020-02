Paritetica Stato-Fvg, diversi nodi da sciogliere

La necessità di confermare la piena autonomia statutaria del Friuli Venezia Giulia, affrontando convintamente la questione aperta della competenza sull'Ufficio scolastico regionale, è stata ribadita nel corso di un breve incontro a Trieste tra il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e il neo presidente della Commissione paritetica, Francesco Peroni, impegnato in una ricognizione istituzionale al fine di raccogliere le principali istanze che dovranno essere affrontate dal Tavolo di confronto Stato-Regione.

Fra le tematiche ancora aperte che dovrà affrontare la Paritetica, sono state citate le funzioni di controllo della Corte dei Conti, i rapporti finanziari tra Regione-enti locali e Stato, i tributi locali, l'esercizio delle funzioni in materia di Motorizzazione civile, le dismissione di beni demaniali (demanio idrico, immobili nel comune di Trieste, Museo storico militare di Palmanova), l'istruzione non universitaria e le norme di attuazione in materia di attività a rischio di incidente rilevante.

Nel corso dell'incontro è stato anticipato che entro il mese di marzo la V Commissione audirà i componenti di nomina consiliare della Paritetica e il presidente della Regione per valutare i temi attualmente all'attenzione della Commissione e vagliare eventuali integrazioni.