Parte da noi! Il Friuli Venezia Giulia per Elly Schlein

Venerdì 13 gennaio, alle 12, al Caffè da Caucigh (via Gemona 36, Udine), si terrà la presentazione dei nascenti comitati “Parte da noi!” del Friuli Venezia Giulia, in sostegno alla candidatura per la segreteria del Partito Democratico di Elly Schlein. Saranno anche esposte le ragioni della candidatura stessa e i primi eventi pubblici della mozione.

Interverranno Enzo Martines, già consigliere regionale e segretario del Partito Democratico udinese, Anna Paola Peratoner, già consigliera comunale a Udine, attivista femminista ed espressione della società civile, Sabrina Morena, già consigliera per la provincia di Trieste e già consigliera comunale, Francesca Colombi, Assessora del Comune di Gradisca d’Isonzo con delega a Educazione e Istruzione, Politiche giovanili e alle Pari Opportunità, Federico Buttò (comitato “Parte dai Noi! - Trieste con Elly Schlein”).

Tra i presenti, Marco Craighero, consigliere comunale a Tolmezzo (comitato “Parte da Noi! - Tolmezzo Carnia”) e Renata Bagatin (comitato “Parte da Noi! – Pordenone”).