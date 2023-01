Parte da noi! Il Fvg per Elly Schlein

Enzo Martines, Sabrina Morena, Federico Buttò, Renata Bagatin e Marco Rossi. Sono i nomi del coordinamento regionale di “Parte da noi!”, la mozione congressuale che candida la deputata Elly Schlein alla guida del Partito Democratico, e che questa mattina si è presentata ufficialmente al Caffè Caucigh di Udine.

“Diseguaglianze, clima e precarietà. La nostra mozione”, sostiene Martines, già consigliere regionale e segretario del Pd udinese, “è l’unica che pone al centro i temi storici della sinistra, spesso dimenticati, come lavoro, diseguaglianze, precarietà e diritti, mettendoli in connessione con le emergenze di questi anni come la cogente questione del cambiamento climatico. La candidatura di Elly Schlein è la novità politica del 2023 ed è l’unica capace di rinnovare il partito in profondità, garantendone il rilancio".

Federico Buttò fa notare che “i numeri dei sostenitori della mozione, raggiunti anche grazie al sito partedanoi.it , sono importanti anche per questa regione. Stanno sorgendo comitati locali, composti non solo da iscritti ma sostenitori progressisti senza appartenenza. Saranno proprio i comitati la base della nostra campagna".

Per le esponenti dem Sabrina Morena e Renata Bagatin “questa è una candidatura collettiva che mette al centro giustizia climatica e giustizia sociale, poniamo le basi per l’unità di un centrosinistra in grado di essere competitivo e battere le destre”.

Anna Paola Peratoner, attivista femminista, non iscritta al Pd, sottolinea che “grazie alla candidatura di Elly Schlein abbiamo l’opportunità di portare nelle istituzioni le richieste dei movimenti sociali, ecologisti e femministi che in questi anni hanno trovato spazio nelle piazze ma poca rappresentanza politica".