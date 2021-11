Parte da Spilimbergo il tour #giornatedigenere

E’ iniziato ieri dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo il percorso ribattezzato #giornatedigenere, seconda annualità (la prima è stata rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo livello), della Consigliera regionale di Parità Anna Limpido che si prefigge di sensibilizzare gli studenti alla parità di genere nel mondo del lavoro mediante momenti di incontro, anche con nomi illustri, nelle scuole superiori e di specializzazione del Friuli Venezia Giulia.

In visita a Spilimbergo, accompagnata dal direttore scolastico Gian Carlo Brovedani, ha potuto conoscere da vicino le peculiarità e i numeri di questa scuola, un'eccellenza friulana che segna un trend graduale ma costante di prevalenza di iscrizioni femminili.

Dopo questa prima ricognizione, la Consigliera tornerà nella Scuola Mosaicisti in occasione dell’orientamento dei giovani diplomandi alla fine dell’anno scolastico per offrire specificatamente agli studenti del terzo anno strumenti di diritto per scelte consapevoli.

Prossima tappa, il liceo scientifico Magrini Marchetti di Gemona, già classificato tra i migliori liceo scientifici regionali dalla classifica “Eduscopio” dalla Fondazione Agnelli.