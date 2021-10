Partito Democratico, dopo le città, tocca ai paesi

Dalle città ai paesi. È questo il percorso che propone il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, per rafforzare l’onda di ripresa del proprio partito e guardare con fiducia all’appuntamento con le Regionali del 2023. Se nei municipi di maggiori dimensioni, infatti, si è spesso affermato quale forza più votata, nella profonda provincia, compresa quella friulana, deve ancora recuperare molte posizioni.



Nonostante si votasse per l’istituzione più vicina ai cittadini, il dato dell’astensionismo è pesante: perché secondo lei? “È l’effetto di diversi fattori. Alcuni sono di carattere tecnico, come l’inserimento nel computo, da alcune tornate elettorali, anche dei residenti all’estero iscritto all’Aire. Altri fattori sono contingenti, come gli strascichi che la pandemia e i lockdown hanno lasciato su molte persone per i luoghi affollati e il fatto che è stata una campagna elettorale compressa in appena poche settimane. Questo, però, non significa che non intervenga anche un fattore strategico: da diverse elezioni si avverte in tutti i campi politici scarsi interesse e impegno per la politica. A questa disaffezione dobbiamo dare risposte nuove”.



“Non direi. Penso, invece, ci sia stato un segnale importante anche nella nostra regione: siamo il primo partito sia a Pordenone sia a Trieste e questo era un risultato tutt’altro che scontato. Va detto, comunque, che il Pd è forza di riferimento nelle grandi città, mentre rimane arretrato nei centri di medie e piccole dimensioni. Se il segretario nazionale Enrico Letta ha detto che dobbiamo tornare nelle periferie, io aggiungo in chiave friulana che dobbiamo tornare a fare politica nei paesi”.“Come faremo altrove: costruendo un’alleanza più grande di noi. Soffriamo ancora di solitudine e quindi dobbiamo creare una più ampia alleanza con tutte le forze progressiste”.“Tutti, compreso io, ci aspettavamo una equilibrata tripartizione dei voti tra i tre candidati sindaco e così è stato. Il progetto di ampliamento dell’industria Kronospan nella Zona di Ponterosso ha pesato soprattutto su chi ha amministrato fino a questo momento il Comune con gli strumenti che la legge gli metteva a disposizione”.“Il dato politico più importante è certamente il ballottaggio a Trieste e la vittoria di Francesco Russo sarebbe un importante successo per il Pd. Sono molto soddisfatto, poi, del ritorno alla guida di Torreano di Cividale, dopo vent’anni, e di San Giorgio di Nogaro, finora amministrato dal centrodestra. Successo importante è anche la conferma a Palmanova.Bruciano, invece, i risultati a Muggia e a Grado che confermano come, difronte a un centrodestra compatto, le forze progressiste non possono rimanere divise. Infine, penso che a Tarcento si sia persa una grande occasione per dare una svolta”.“Non intendiamo affatto generare una ‘sommatoria’, ma creare una alternativa al presidente Massimiliano Fedriga, la cui maggioranza, come confermano queste elezioni, è sempre più a traino di una destra-destra. Per fare questo dialoghiamo con i 5Stelle e anche con tutte quelle civiche che hanno dimostrato di saper interpretare le richieste del territorio”.