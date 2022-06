Pasiano approva un piano di riqualificazioni

Negli scorsi giorni la Giunta comunale ha approvato una delibera e l’avvio dello studio di fattibilità relativi agli “Interventi di riqualificazione dei centri delle frazioni di Visinale, Cecchini, Pozzo, Azzanello, Rivarotta e dell’area del plesso scolastico del Capoluogo” nel comune di Pasiano di Pordenone.

E' intenzione dell’amministrazione Piccinin procedere con dei piccoli interventi di riqualificazione, consistenti in opere di arredo urbano, progettazione del verde pubblico e segnaletica di informazione di spazi pubblici al fine di dotare questi luoghi di una immagine propria. Per questo verrà realizzato un progetto finalizzato a perfezionare gli spazi esistenti quali piazze, aree attrezzate, piste ciclabili e pedonali e parchi, a completamento del disegno urbanistico ed architettonico del paese; favorendo l’aggregazione di persone che si ritrovano in luoghi decorosi.

L’intervento sarà suddiviso in tre fasi: la prima con sopralluogo e rilievo, analisi problematiche e priorità; la seconda con lo sviluppo della progettazione e la terza con la fase di esecuzione delle opere procedendo alla direzione lavori degli interventi.

L’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento è stato affidato allo Studio di Progettazione 5P di Pordenone.

Il vicesindaco con delega al Decoro urbano Astrid Presotto in accordo con la giunta ha ipotizzato di realizzare nei centri urbani i seguenti interventi: ad Azzanello una piccola fontana a raso, messa a dimora di panchine, piantumazione di nuovi alberi e sistemazione dei parcheggi; a Cecchini verrà rifatta la bordura delle aiuole, piantati alberi nuovi, cambiata la pavimentazione dei giochi, sistemate fontana e punti luce; a Visinale centro, invece, verrà sistemata la piazzetta in prossimità della fontanina e inseriti dei nuovi punti luce; a Rivarotta verrà sistemata la camminata, valorizzata la zona antistante il monumento, definita una piazzola per i bidoni della spazzatura, posizionato un portabici e piantati nuovi alberi; a Pozzo, in prossimità della piazza polivalente, verranno realizzati dei "disegni" a terra da utilizzare come giochi e un'area per gli skateboard. In tutti i centri verrà installato un pannello informativo per rendere visibile in maniera immediata gli eventi promossi dal Comune ed i principali avvisi.