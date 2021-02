Pasiano, avvicendamento nella minoranza

Diventa ufficiale con il Consiglio comunale di questa sera a Pasiano di Pordenone l’insediamento in qualità di consigliera per la lista civica Progetto Futuro di Ketty Roman, che subentra in sostituzione alla dimissionaria Aniljit Kaur Bajwa. L’ingresso, accolto con voto favorevole unanime di tutto il Consiglio, colloca Roman nei banchi della minoranza, al fianco degli esponenti di Viva Pasiano e Insieme per Pasiano.

“In una tornata elettorale con 112 candidati – dichiara Roman - era difficile immaginare che avrei preso posto in Consiglio: accolgo l’incarico consapevole di non avere il mestiere politico o la memoria storica di molti colleghi. Accetto, in primo luogo, per rispetto verso chi ha scelta di esprimere fiducia a me, in una rosa di nomi così ampia. Mi metto a disposizione con umiltà, avrò molto da imparare e su questo mi concentrerò all’inizio. Mi auguro di trovare un clima leale, seppure nella diversità di opinioni che naturalmente si presenteranno, perché -al di là delle singole posizioni- è la tutela degli interessi del paese che dovrebbe sempre prevalere".