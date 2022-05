Pasiano, continua l'iter per la riqualificazione di villa Saccomani

Continua l’iter per la riqualificazione di villa Saccomani, residenza municipale di Pasiano di Pordenone.

Nel mese di aprile c’è stato l’incontro tra ufficio tecnico e progettisti per definire le linee guida progettuali e discutere dell'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, che fanno lievitare gli importi presentati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

I lavori di ristrutturazione del municipio riguarderanno il rifacimento della parte esterna dell’edificio con il ripristino della facciata, le finestre e gli infissi, l’isolamento del tetto e adeguamenti impiantistici interni. Verosimilmente entro la fine del mese di maggio verranno svolte le indagini per il pacchetto di copertura e il quadro fessurativo sul muro della facciata per quantificare i costi di recupero della villa. L’amministrazione ha deciso di mettere mano, in via straordinaria, al palazzo di pregio, sia a livello funzionale che a livello estetico, per garantirne lo stato di conservazione e un ambiente confortevole e accogliente ai dipendenti comunali che ci lavorano.

La storia della villa

L’area dov’è ubicata la villa risale all’epoca medievale, luogo individuato in un’altura presso il fiume Fiume, al centro del paese, e fortificato in maniera piuttosto rudimentale dai signori di Caporiacco. Nel 1190 la fortificazione fu venduta, unitamente al mulino, ai signori di Prata che la trasformarono in un vero e proprio castello circondato da un fossato e da una muraglia. Nel 1419, con la caduta del castello di Prata per mano dei Veneziani, l’area passò ai Montereale che, intorno alla metà del 1600, lo trasformarono in una villa, abbassandolo e allargandone la pianta. Divenne così luogo di incontro e di festeggiamenti dei nobili veneziani che risalivano il fiume in barca.

Curiosità è che nel 1742 fu ospitato un giovane Giacomo Casanova invitato dalla contessa Anna Giulia di Sbroiavacca, che passò un periodo di riposo in territorio pasianese. Si narra che Casanova si trattenne per tutto il mese di settembre e che gli fu assegnata una stanza al piano terra che dava sul giardino. Il soggiorno pasianese fu naturalmente segnato da vicende amorose, prima tra tutte quella con Lucia, figlia adolescente del custode. La villa rimase proprietà della famiglia dei Montereale-Màntica fino al 1840 quando fu acquistata da Luigi Saccomani, un ricco imprenditore di Meduna che fece un’imponente opera di restauro dell’intero complesso dei molini: l’edificio della sega, orma in stato di disuso, fu trasformato in un trebbiatoio e fu ampliato il Molino detto “Vecchio” (attuale casa Ciot). Nel 1902 venne creata una centrale elettrica per sfruttare la forza idraulica del fiume, data poi in concessione al Cotonificio veneziano in cambio della fornitura di energia elettrica per villa Saccomani e per il funzionamento del Molino della riva sinistra.

A partire dagli anni '50 però sia la produzione di energia elettrica sia l’attività molitoria iniziarono il loro declino. Questo percorso culminò nell’alluvione del 1966 che decretò la chiusura della centrale e la cessazione dell’attività del molino. Tutti i restanti beni dell’area furono progressivamente acquisiti dal Comune dagli ultimi eredi Vettori: nel 1956 Villa Saccomani, nel 1973 il Molino (sottoposto a un forte opera di restauro nei primi anni 2000 e ora destinato a ospitare sagre, feste paesane e mostre itineranti), nel 1987 il vecchio Molino ex casa Ciot (ora destinato a sede degli Alpini e il parco della Munaressa).

La conformazione attuale

La villa, oggi, si presenta con un corpo centrale con sobri prospetti frontali e timpani ingentiliti dalle triplici aperture al piano superiore. Sono collegati al corpo padronale, verso ovest, un basso fabbricato a copertura piana balaustrata e, verso est, un'ala a due piani arretrata, con le stesse caratteristiche compositive del corpo centrale; un ulteriore edificio disposto ortogonalmente a quest'ultimo è caratterizzato dalla finitura a losanghe composte da mattoni. La villa ha pianta rettangolare, tripartita come nella tradizione veneta con salone passante e stanze laterali. I prospetti longitudinali sono composti da sette assi verticali, di cui i tre centrali, più distanziati, sono coronati da un ampio timpano. Le finestre, nei tre ordini, sono rettangolari. L'ingresso è architravato e in corrispondenza al piano nobile vi è una trifora su balconcino con ringhiera in ferro.