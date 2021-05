Pasiano elimina le barriere architettoniche

Il Consiglio comunale di Pasiano ha approvato all’unanimità, il Peba - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Il progetto, che qualifica tutti i percorsi urbani del capoluogo e delle frazioni evidenziando quali sono gli ostacoli presenti su marciapiedi, rampe, accessi e scale, fornirà una linea guida agli operatori e ai professionisti quando andranno a costruire o progettare nuovi investimenti a Pasiano.

“In primis l'amministrazione comunale si è dotata di questo strumento per eliminare progressivamente gli ostacoli a molteplici casistiche, non solo al più conosciuto caso della persona con disabilità in carrozzina, ciechi, ipovedenti o sordomuti ma per l'utenza ampliata - informa l’assessore alla Viabilità e infrastrutture Marta Amadio -; ossia fasce di popolazione all'interno delle quali, almeno in alcune fasi della vita, potremmo ricadere tutti: gravidanza, bambini nei passeggini, uso di deambulatori d'ausilio, stampelle in caso di fratture o bastoni”.

La redazione del Piano, oltre a rappresentare un adempimento normativo, è una dichiarazione di intenti nel perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee nell'intero territorio comunale le cui ricadute si riflettono positivamente sull'intera cittadinanza che si riappropria di spazi pubblici più sicuri, vivibili e confortevoli. Prevede l'impiego delle risorse pubbliche in funzione dell'eliminazione delle criticità e delle barriere architettoniche presenti su strade, piazze, parchi, parcheggi, ed edifici nei confronti del quale l'amministrazione ha potere di decisione e di azione.

“Oggigiorno la nostra attenzione deve necessariamente analizzare le esigenze espresse dalla popolazione anziana, in costante incremento, nonché da parte dei bambini, che pongono diversi parametri di misura dello spazio e offrono sensibilità che possono essere rese culturalmente più raffinate anche attraverso adeguate politiche di gestione del territorio” ha osservato il sindaco Edi Piccinin -. Un punto di forza del Peba è il processo partecipativo che la sua redazione ha comportato, rendendo di fatto la cittadinanza parte attiva nella definizione degli obiettivi e delle priorità”.

Il lavoro è stato condotto mediante il diretto coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni del territorio i quali, collaborando con i professionisti incaricati della redazione del Piano, hanno permesso la puntuale e concreta individuazione delle barriere architettoniche presenti trasmettendo la conoscenza del grado di limitazioni alla vita privata e pubblica che da esse deriva, divenendo poi termine di confronto per la valutazione delle possibili soluzioni tecniche.

Il Piano, a Pasiano, riguarda tanto i percorsi urbani che rendono possibili le connessioni all'interno del capoluogo e delle frazioni quanto l'analisi dei principali edifici pubblici che si trovano lungo i medesimi percorsi e costituiscono le destinazioni degli spostamenti di tutti i cittadini.

“Dall’adozione in consiglio comunale il 30 novembre scorso all'approvazione di lunedì non ci sono state osservazioni - rileva Amadio -, il lavoro svolto dai professionisti coadiuvati dall’architetto Cinzia Terrida, che ringraziamo per il profuso impegno, è stato svolto coinvolgendo la comunità di Pasiano con riunioni aperte soprattutto a portatori d'interesse, associazioni di categoria, associazioni del territorio proprio perché il Peba risultasse strumento utile a tutti i cittadini”.

Un lavoro in 4 fasi. Fase 1: indagine conoscitiva per l'individuazione dei percorsi oggetto di PEBA e dei servizi presenti nel territorio comunale. Gli elaborati grafici e testuali sono stati illustrati nel primo incontro partecipativo svoltosi il 15 luglio 2019 nella Sala Consiliare del Municipio. Fase 2: rilievo e mappatura delle criticità negli edifici e negli spazi pubblici. Fase 3: elaborazione delle soluzioni progettuali tipo per la soluzione delle criticità rilevate e stima dei relativi costi. Fase 4: elaborazione dei dati raccolti per la programmazione, cronologica e finanziaria, degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Si sono svolte da ottobre 2019 a settembre 2020.

Fase 1 - Analisi. L'estensione lineare dei percorsi urbani analizzati mediante l'attività di rilievo puntuale delle criticità è di circa 10 chilometri, così suddivisi: 6.850 metri a Pasiano (capoluogo), 680 metri ad Azzanello, 1.675 metri a Cecchini, 160 metri a Pozzo, 245 metri a Rivarotta e 460 metri a Visinale. Il rilievo delle criticità relative all'ambito edilizio ha compreso l'analisi delle aree esterne di pertinenza di ciascun edificio, corrispondenti ai percorsi di avvicinamento agli ingressi o alle aree parcheggio strettamente funzionali all'edificio, non riconducibili all’ambito urbano.

Gli edifici analizzati sono 16: Municipio - Villa Saccomani e Barchessa, Scuola primaria Dante Alighieri (con annessa scuola dell’infanzia), Palestra Scuola Dante Alighieri, Scuola Secondaria di I grado “Cardinal Celso Costantini”, Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” (con cantiere in corso), Palestra scuole medie, Piscina comunale, Palazzetto dello Sport, Spogliatoio campo sportivo, Teatro “Gaspare Gozzi”, Biblioteca civica, Ex Municipio, Sala espositiva “Damiano Damiani” (Edificio Molini) a Pasiano; il Centro culturale di Azzanello e il Centro aggregazione giovanile di Pozzo.

Sono stati inseriti nell'indagine anche gli ambiti cimiteriali, seppur non direttamente connessi alla località di rifermento mediante percorsi pedonali, in quanto “punti di interesse” autonomi rispetto alla rete dei percorsi urbani grazie alla dotazione di parcheggi di pertinenza, considerati punto di origine dei percorsi da rilevare per l'eliminazione delle barriere architettoniche in essi presenti. Sono state rilevate e mappate le criticità relative a: Cimitero di Pasiano (capoluogo), cimiteri di Azzanello, Cecchini, Rivarotta e Visinale,con relativi parcheggi di pertinenza.

Fase 2 – Criticità. Il rilievo delle criticità si è svolto esclusivamente attraverso sopralluoghi diretti con l'obiettivo di identificare e descrivere qualitativamente e quantitativamente tutti gli elementi e le situazioni che costituiscono una limitazione all'accessibilità ed alla fruizione sicura e quanto più autonoma degli spazi da parte di chiunque. Nel corso dei sopralluoghi sono state identificate 130 tipologie di criticità in ambito urbano (708), edilizio (378) e cimiteriale (62), per un totale di 1.148, ognuna descritta con una propria scheda.

Fase 3 – Soluzioni e costi. Per ciascuna delle criticità sono state codificate una o più soluzioni progettuali tipo come guida per il progetto esecutivo: molte, infatti, possono richiedere soluzioni differenti, spesso in funzione delle caratteristiche specifiche del contesto. Ad esempio, un ostacolo può essere eliminato, spostato oppure presegnalato per evitare impatti accidentali; una pavimentazione sconnessa può essere oggetto di riparazione puntuale oppure di un integrale rifacimento.

Le soluzioni progettuali tipo sono state affinate grazie agli apporti derivanti dai principi dell'Universal Design, dalla letteratura specializzata, dalla buona prassi e, soprattutto, dai contributi dei portatori di interesse che, attraverso le associazioni che li rappresentano, hanno partecipato agli incontri organizzati dai progettisti per definire e concordare le soluzioni da loro ritenute di maggiore efficacia rispetto ad altre. A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile svolgere gli incontri partecipativi previsti in fase 2 e fase 3 ma preliminarmente all'avvio della attività di mappatura c’è stato un primo incontro con i portatori di interesse, rappresentati dalle associazioni di persone con disabilità e da cittadini che, a vario titolo, hanno voluto contribuire alla raccolta di dati ed informazioni utili alla redazione del Piano.

Il 15 luglio 2019, presso la Sala Consiliare Municipale, c’è stata la presentazione dell'avvio del Peba, l'illustrazione delle modalità di lavoro e la condivisione dei percorsi urbani oggetto di analisi attraverso la presentazione degli elaborati prodotti nel corso della fase 1. Il 29 giugno 2020, invece, la presentazione del lavoro svolto nel corso della fase 2 (rilievo e mappatura) e fase 3 (soluzioni progettuali e stima dei costi), preceduti da un breve riepilogo di quanto presentato nell'incontro precedente e dalla lettura dell'elenco finale dei percorsi, degli edifici e degli ambiti cimiteriali oggetto di Peba.

Ciascuna soluzione progettuale tipo è stata oggetto di stima sulla base del costo delle lavorazioni o forniture indicate nella descrizione della soluzione stessa. Gli importi indicati sono relativi al solo costo dei lavori e non comprendono oneri per la sicurezza, spese tecniche, IVA, incentivi ed altri oneri.

I costi stimati per l'attuazione dell'intero Peba sono così riassunti: 708 criticità in ambito urbano per 806.265 euro (Pasiano di Pordenone (capoluogo) 494.960 euro, Azzanello 45.840 euro, Cecchini 208.285 euro, Pozzo 19.705 euro, Rivarotta 16.115, euro e Visinale 21.360 euro), 378 criticità in ambito edilizio per un ammontare di 460.200 euro e 62 criticità in ambito cimiteriale per 110.800 euro. Il costo totale degli interventi è di 1.377.265 euro.

Fase 4 – Programmazione. L'attuazione degli interventi, per priorità, deve essere realisticamente pianificata in un arco temporale di medio periodo, sulla base delle risorse economiche reperite e destinate a tal fine anche alla luce delle possibilità di finanziamento. L'indirizzo assunto dall'amministrazione comunale prevede di dedicare all'attuazione del P.E.B.A., per ogni annualità, l'importo minimo di 80mila euro, il 55% dei quali dedicati all'ambito edilizio ed il 45% all'ambito urbano. Per il primo triennio successivo all'approvazione del Piano (2021-2023) l’investimento previsto è pari a 300mila euro.