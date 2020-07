Pasiano lancia il piano anti Covid-19

“L’amministrazione pensa a iniziative concrete finalizzate per fornire sostegno e supporto al tessuto economico e sociale di Pasiano di Pordenone e favorire l’avvio di un percorso di ripartenza del Paese a seguito della crisi legata all'emergenza Covid-19. Per quanto riguarda l’impulso al commercio, la ripresa delle attività produttive e sociali siamo pionieri dell’iniziativa” dichiarano coralmente il sindaco Edi Piccinin e l’assessore alla Programmazione economico-finanziaria Loris Canton.

A integrazione delle disposizioni emergenziali che sono state e saranno introdotte dal governo nazionale e regionale il Comune di Pasiano ha ritenuto indifferibile e necessario declinare anche livello locale un quadro di misure ed azioni multi-settoriali a supporto del tessuto economico e sociale. Il “Piano anti Covid-19” comporterà il riordino degli strumenti di programmazione vigenti ed il connesso adeguamento del quadro delle risorse allocate nel bilancio. Le disposizioni entreranno in vigore già da questa settimana.

Gli indirizzi sintetici e schematici per la predisposizione di un compendio di misure denominate “Piano anti Covid-19” riguardano contributi a favore della prima casa, incentivi alle attività produttive, il pagamento della Tari e l’impulso ai consumi locali (attività commerciali, professionali e artigianali). Per quanto riguarda la prima casa verrà avviato celermente il procedimento di erogazione del contributo per il 2020, nel limite di uno stanziamento massimo di 40mila euro.

Per gli incentivi alle attività produttive sarà riconosciuto un contributo straordinario per i contribuenti in regola per l’anno in corso con l’imposta di pubblicità (permanente) nella misura del 50% dell’imposta versata; il limite dello stanziamento è di 10mila euro.

Sul differimento del pagamento della Tari (misura già attuata sulla prima rata) è prevista l’esenzione del 75% per le utenze non domestiche che abbiano registrato una contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019; e abbiano conseguito un fatturato inferiore a due milioni di euro per lo scorso anno, nei limiti di uno stanziamento massimo di 130mila euro.

Passando ai consumi locali, verrà riconosciuto un contributo alle attività commerciali che applichino al cliente uno sconto del 10% su ogni spesa massima di 500 euro, nel limite di uno stanziamento di 50mila euro. A tutte le attività commerciali, professionali e artigianali esercitate nel Comune di Pasiano di Pordenone aderenti all’iniziativa, verrà riconosciuto un contributo del 10% ogni 5 euro di spesa (limite massimo per ogni spesa 500 euro) effettuato dai clienti, a condizione che pratichino al cliente uno sconto corrispondente del 10%. Sono esclusi dall’iniziativa supermercati, ipermercati e similari con superficie di vendita superiore ai 250 mq; farmacie, rivendite di auto e moto. Il contributo massimo erogabile ad ogni attività commerciale, professionale e artigianale è di 2.500 euro.

Al settore dell’istruzione e della cultura le misure “anti covid” sono già state applicate nelle ultime settimane come la progettazione e l’organizzazione di servizi educativi e aggregativi per bambini (centri estivi) nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e il rimborso della tariffa dei servizi scolastici per i periodi di mancata fruizione. Un’altra misura che aveva già trovato realizzazione a metà aprile era l’istituzione di un conto corrente Covid per finalità economico sociali a sostegno della comunità in difficoltà.