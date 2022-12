Pasiano, nuovi lavori di efficientamento energetico

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di alcuni lavori di efficientamento energetico su edifici e immobili comunali.

Nello specifico intende intervenire sull'impianto di riscaldamento e raffrescamento della Barchessa dell'edificio principale di villa Saccomani (sede municipale in via dei Molini), sugli impianti d'illuminazione della palestra della primaria Dante Alighieri, del campo di gioco del palazzetto dello sport Roberto Marson e del campo da tennis in via delle Vigne.

Lo scopo degli interventi è quello di rendere più efficiente l'impianto di riscaldamento e raffrescamento nonché migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione dei campi da gioco.

Nella Barchessa saranno sostituite delle unità esterne dell'impianto con due nuove unità più efficienti (22.693 euro); nella palestra saranno sostituite delle lampade al neon con lampade a led a minor consumo e maggiore efficienza (8.932 euro) e nel campo da tennis saranno sostituiti i fari agli ioduri metallici con fari a led a maggiore efficienza e installato un sistema di spegnimento automatico temporizzato riarmabile (9.436 euro). Il quadro economico della spesa ammonta a 70mila euro.

"Diverse sono le ragioni per cui questo intervento risulta necessario e fondamentale per garantire delle condizioni di lavoro più adeguate ai dipendenti, visti i diversi disagi che si sono verificati in passato, in estate, ma soprattutto in inverno in alcuni uffici. Dobbiamo ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale puntando sull'efficientamento", dichiara il vicesindaco con delega alle Politiche energetiche Astrid Presotto. "Visto l'aumento dei costi dell'energia dobbiamo cercare di ridurre al minimo gli sprechi e ambire alla massima ottimizzazione, utilizzando le tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e abbandonando o sostituendo, ove possibile, gli impianti ormai obsoleti".

Sul tema anche Federico Zandonà, assessore allo Sport: "Da sempre, ma in modo particolare in questo momento storico, è più che mai necessario portare avanti politiche energetiche a 360 gradi. Dopo gli interventi sugli interventi scolastici e in Municipio trovano spazio, all'interno di questi fondi, anche le strutture sportive utilizzate dalle nostre associazioni e dalla scuola. Negli interventi che riusciremo a fare questa volta oltre al risparmio energetico daremo la possibilità di illuminare il campo da gioco all'occorrenza potendo spegnere le luci nelle ore notturne di non utilizzo. In futuro contiamo di portare avanti una politica di risparmio energetico anche per altre strutture sportive provando ancora una volta ad accedere a questo tipo di finanziamenti per i quali ringrazio l'ufficio per il lavoro svolto".