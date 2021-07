Pasiano, nuovo look per il palazzetto dello sport

Il Comune di Pasiano si è aggiudicato il contributo di 1.471.120 euro dalla Regione – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio per l’intervento di miglioramento sismico della palestra di quartiere/palazzetto dello sport Roberto Marson di via delle Vigne.

Gli interventi sono finanziati dal "Fondo prevenzione rischio sismico - legge 77/2009" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all’indice di rischio degli edifici (vulnerabilità sismica) e dell’intervallo in cui ricade l’ag del Comune (valore di pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido).

L’edificio comunale, ultimato nel 1991, è stato classificato sismico in zona 3 (rischio basso con soggettività a scuotimenti modesti). È parte integrante del patrimonio amministrativo ed è destinato all’utilizzo pubblico, a scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi scolastici, associazioni regolarmente costituite e operanti nel territorio. È l’impianto sportivo più importante del Capoluogo ed ospita gare di diverse discipline ma anche eventi di richiamo. Il restyling della struttura (non soggetta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici), oltre a renderla idonea alle normative sismiche, porta una serie di migliorie a un edificio che funge anche da centro di Primo soccorso per la Protezione Civile e che viene utilizzato dalle associazioni del territorio che potranno beneficiare di un luogo di ritrovo rinnovato e sicuro per svolgere le loro attività.

In coerenza con il cronoprogramma presentato, la tempista dei lavori prevede la seguente calendarizzazione: affidamento del progetto strutturale di livello almeno definitivo entro il 30 aprile 2022; inizio lavori entro il 31 agosto 2023 e fine lavori 12 mesi dopo, ossia entro il 31 agosto 2024.

“Questo importante intervento renderà ancora più sicura una struttura strategica del nostro territorio, non sono in quanto punto di riferimento per numerosi sport ma anche per la sua funzionalità di punto di ritrovo come struttura di soccorso per la popolazione in caso di calamità - osserva Federico Zandonà, assessore Protezione Civile e sport -, anche se speriamo di continuare ad usarlo solo per finalità sportive. La portata dei lavori sarà notevole ma faremo il possibile per minimizzare i disagi a chi utilizza la struttura”.