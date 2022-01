Pasiano punta sul Pnrr per l’innovazione digitale

Dopo il restyling del sito istituzionale del Comune (presentato a luglio 2020), Pasiano punta ad accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per implementare la transizione digitale.

Il sito www.comune.pasiano.pn.it - portale che avvicina e facilita le interazioni tra i cittadini e l’amministrazione comunale, vero e proprio strumento di lavoro e partecipazione - è stato realizzato secondo le linee guida AgID di design per i siti web della Pubblica Amministrazione e grazie al supporto e alla consulenza di Insiel SpA, la società ICT in house della Regione.

“Così il Comune di Pasiano è riuscito ad avvicinarsi all’esperienza digitale che ciascuno sperimenta in rete nella vita quotidiana", sottolinea il vicesindaco e assessore con delega a Innovazione digitale e connettività Astrid Presotto.

"Il primo step era riuscire a facilitare la vita dei cittadini e aiutare la gestione del lavoro amministrativo di tutti gli operatori comunali che, in maniera semplice e veloce, si possono mettere in contatto con le varie strutture, cercare e caricare informazioni per elaborare pratiche, garantendo così efficacia, efficienza e rapidità. Raggiunto questo obiettivo i prossimo sono: semplificare ulteriormente l’accesso al sito per renderlo ancora più intuitivo e utilizzabile da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone) e ampliare i servizi online per consentire alle famiglie di poter gestire da casa iscrizioni, pagamenti e prenotazioni. Per i colloqui il servizio è già disponibile”.

Già attiva la possibilità di prenotare appuntamenti con i vari uffici (per richieste quali carta d’identità elettronica o la visura di determinati atti) o una struttura comunale (sala per i matrimoni, palestra o teatro), nonché il caricamento di contenuti a partire da banche dati regionali. È altrettanto possibile effettuare ricerche in merito alle comunicazioni del sindaco Edi Piccinin e le attività dell’amministrazione, consultare i procedimenti, scaricare o compilare modulistica e accedere a tutti i servizi online. Attraverso la funzione di geo-segnalazione agli uffici competenti i cittadini possono anche segnalare necessità di interventi tecnici sul territorio.

“A prescindere dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, che hanno rivoluzionato le modalità di accesso al Comune, sta emergendo sempre più la necessità da parte della popolazione di oltrepassare l'accesso fisico agli sportelli comunali ove non strettamente necessario. Per questo motivo ci siamo prefissati di fare ulteriori passi avanti sulla digitalizzazione e le infrastrutture digitali incrementando, per esempio, la percentuale dei servizi pubblici essenziali erogati per un ampliamento dell’offerta in modalità digitale. La nostra visione strategica riguarda anche l’opportunità di accedere alle risorse del Pnrr con progetti per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. I servizi online possono essere utilizzati in qualsiasi momento e luogo, per cui non è più il soggetto ad adeguarsi agli orari dei servizi comunali ma sono i servizi comunali ad adeguarsi alla persona”, conclude Presotto.