Pasiano, revocate le deleghe all'ex vicesindaco Andrea Piovesana

Il sindaco di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin, dopo una serie di incontri con tutti i gruppi che compongono la maggioranza, tira le fila e decide di revocare le deleghe all’ex vicesindaco e assessore Andrea Piovesana. "Come è facile immaginare - si legge nella nota dell'Amministrazione - il motivo non riguarda tanto l’impegno con il quale sono stati portati avanti i referati assegnati bensì le posizioni che egli ha assunto e sta assumendo rispetto al tema dell’emergenza sanitaria in corso. A Piovesana erano state attribuite le deleghe relative a politiche energetiche, decoro urbano, mobilità e trasporti intercomunali, innovazione digitale e connettività e servizi demografici. La revoca è avvenuta oggi stesso".

“Con la partecipazione di Piovesana alla manifestazione di protesta non autorizzata contro le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell’epidemia da Covid19 emanate dal governo e dalla nostra regione davanti all’ospedale di Pordenone, e dopo le sole dimissioni dalla carica di vicesindaco, ho ritenuto opportuno procedere alla revoca delle deleghe. Purtroppo Andrea ha sbagliato, quando si è amministratori occorre prestare molta attenzione a cosa si fa e a come ci si comporta", ha spiegato il primo cittadino.

"Personalmente rispetto le opinioni di tutti ed ogni cittadino è libero di pensarla come vuole, la democrazia va garantita, ma il comportamento di un amministratore soprattutto quando egli fa parte del governo del comune deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione anche nei rapporti privati, non è ammissibile l’assunzione di comportamenti che possano ledere l’immagine della pubblica amministrazione o che evidenzino divergenze con le misure assunte dalle Istituzioni, soprattutto in materia di sanità e sicurezza pubblica. La sua presa di posizione comporta un forte messaggio alla cittadinanza e uno dei nostri compiti è quello di tutelare la salute pubblica. Senza competenze in materia scientifica e sanitaria è inopportuno far prevalere tesi personali tanto quanto diffondere in rete messaggi critici e provenienti da fonti di dubbia attendibilità".

"Non spetta a noi decidere cosa sia giusto e cosa sbagliato ma soprattutto non spetta a noi, in base al nostro credo, influenzare il pensiero della comunità”.

La decisione di procedere alla revoca delle deleghe: “È la risposta a tutti coloro che in questi giorni si sono chiesti, e mi hanno chiesto, come la pensi l’amministrazione. Attribuire al gruppo il comportamento di un singolo, generalizzando nei confronti della Giunta, di cui Piovesana ha fatto parte, è errato: non si può fare di tutta l’erba un fascio. Voglio rassicurare i pasianesi: questo provvedimento è un gesto di responsabilizzazione sulla linea che è giusto perseguire”.

Al momento le deleghe sono state assunte ad interim dallo stesso sindaco in attesa della nomina di un nuovo assessore ma il numero degli assessori potrebbe rimanere anche a 4, ricordiamo infatti che dal 2014 al 2019 Piccinin aveva governato con soli 4 componenti in giunta oltre a lui. Temporaneamente in assenza di un vice sindaco è l’assessore più anziano a dover eventualmente intervenire in sostituzione al sindaco e più precisamente l’assessore Tiziana De Bortoli.