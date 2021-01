Pasiano, rinnovate le convenzioni per gli immobili di proprietà

Con la seduta di Giunta di lunedì 28 dicembre il Comune di Pasiano ha approvato il rinnovo delle convenzioni per la gestione degli immobili di proprietà comunale con scadenza al 31 dicembre 2020 per ulteriori quattro anni. Definite anche due convenzioni con gli istituti scolastici del territorio: le scuole paritarie dell’infanzia “Gesù Bambino - Pasiano Capoluogo” e "S. Benedetto Abate-Parrocchia San Benedetto Abate - frazione di Rivarotta” e l’Istituto Comprensivo “Cardinal Celso Costantini”.

Rinnovati gli accordi con l'associazione Pro Loco Pozzo per la gestione del “Centro di aggregazione giovanile” nella frazione di Pozzo, l’associazione “Comitato per il Maggio Pasianese” per la gestione del “Fabbricato Servizi” sito presso l’area “Ai Molini” e l’associazione Club 31 con la Parrocchia di San Zenone per la gestione del "Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone”.

L’ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio di concerto con l’assessore di riferimento Marta Amadio e la giunta comunale hanno rilevato che, nel corso del 2020, le diverse realtà hanno svolto una pubblica funzione di carattere ricreativo, educativo e sociale e operato una gestione proficua (anche sotto il profilo del contenimento dei costi), non rilevando impedimenti al prolungamento dell’attività.

Il nuovo regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale e le nuove tariffe relative entreranno in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.

Approvate anche due convenzioni fra il Comune e gli istituti scolastici del territorio. La prima riguarda le scuole paritarie dell’infanzia “Gesù Bambino - Pasiano Capoluogo” e "S. Benedetto Abate-Parrocchia San Benedetto Abate - frazione di Rivarotta”, per il periodo va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

È stato riconfermato il contributo di 15mila euro per ogni sezione attivata per l’anno scolastico 2020/2021. La scuola Gesù Bambino ha confermato tre sezioni per l’infanzia e una sezione per la primavera) mentre nella scuola San Benedetto Abate le sezioni funzionanti saranno cinque. In entrambe le strutture le rette sono rimaste invariate.

La seconda riguarda la rettifica della deliberazione di giunta comunale del 14 dicembre 2020 con l’approvazione della bozza di convenzione con l’Istituto Comprensivo “Cardinal Celso Costantini” per l’assegnazione di un contributo finanziario per il funzionamento dell’istituto e la gestione dei progetti educativi inseriti nel Piano di Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

L’erogazione del contributo, quantificato in 23mila euro, verrà così ripartito: 12mila euro per il Piano di offerta formativa (POF) incluso il Consiglio Comunale dei ragazzi/e (precedentemente commisurato in 3.340 euro) e 11mila euro per le spese di funzionamento amministrativo (precedentemente stimate in 19.660 euro).