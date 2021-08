Pasiano, riqualificazione della frazione di Sant’Andrea

L’amministrazione Piccinin ha approvato il progetto esecutivo che darà avvio ai lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Sant’Andrea, a Pasiano di Pordenone, mediante la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola, casa-lavoro per i pedoni e utenti lenti, anche mediante il rifacimento dei marciapiedi esistenti e la costruzione di elementi atti alla riduzione della velocità.

Il costo complessivo dell’intervento è di 1.201.900 euro suddivisi per lavori di competenza comunale (497.900 euro) e di competenza Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (704mila euro). L’opera è stata inserita nel Programma delle Opere Pubbliche per l’anno 2021.

A seguito di alcuni incontri nel 2019 a Villa Saccomani tra l’Amministrazione e Livenza Tagliamento Acque S.p.A (società in “House” e gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale afferente all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) era stata posta l’attenzione all’intervento di riqualificazione del centro abitato di Sant’Andrea per l’esecuzione di alcuni interventi di rinnovo della rete acquedottistica.

I lavori, inoltre, si profilavano come l’occasione per stipulare un accordo tra Comune e LTA con l’obiettivo di creare uno strumento operativo snello che consenta - ognuno per la propria competenza e nel contesto dei lavori di “Riqualificazione del centro abitato nella frazione di Sant’Andrea” - di procedere contestualmente con il rinnovo della rete acquedottistica (di proprietà di LTA) e di separazione delle reti fognarie (di proprietà del Comune), al fine di non dover intervenire negli anni successivi compromettendo l’intervento programmato dall’amministrazione comunale. Lo scorso maggio, infatti, è stato previsto il rifacimento della rete acquedottistica e la separazione della rete fognaria lungo la strada S.P. 14 via Pedrina e via Tavella. Il costo complessivo delle sole opere del servizio idrico integrato è pari a 704mila euro (iva esclusa).

Il costo per l’”Estensione reti fognarie - Pasiano di Pordenone rete nera via Tavella” ammonta a 500mila euro, la “Sostituzione reti di distribuzione acquedotto – pista ciclabile Via Pedrina Sant'Andrea - Pasiano di Pordenone” a 204mila euro.

“L’incarico per la progettazione completa, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento era stato affidato a giungo 2018 allo studio di Ingegneria Zanet & Scorzon di Portogruaro a firma dell’ingegner Alessandro Scorzon", ricorda il sindaco Edi Piccinin. "A dicembre dello stesso anno venne approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collega il centro abitato di Pasiano alla frazione di Sant’Andrea suddiviso in due lotti funzionali, di cui il primo relativo alla riqualificazione del centro abitato della frazione comportante una spesa di 400mila euro. Ulteriori step a maggio 2020 con l’approvazione dello schema di accordo di programma tecnico-organizzativo tra l’amministrazione e Livenza Tagliamento Acque S.p.A con la posa delle nuove condotte lungo il tratto della SP14 via Pedrina compreso tra l’intersezione stradale via degli Olmi e la nuova lottizzazione “Sant’Anna”, e a dicembre con l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del centro abitato di Sant’Andrea”.

I primi di agosto il Responsabile Unico del Procedimento del Comune, l’architetto Cinzia Terrida, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Sant’Andrea”. In seguito, l’ingegnere Guido Anese di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti nonché la loro conformità alla normativa vigente ed ha espresso giudizio favorevole. Il Comune auspica i lavori potranno partire nei primi mesi del 2022.