Passeggiate, Fedriga chiede chiarimenti al Governo

Il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, invierà al Governo una lettera formale con richiesta di fare chiarezza sul concetto di prossimità per il movimento delle persone nei dintorni della propria abitazione in seno ai provvedimenti per il contenimento del Covid-19.

La missiva ufficiale sarà inviata a Roma nelle prossime ore. L'esigenza nasce dalla necessità di non lasciare spazio a interpretazioni rispetto al passaggio contenuto nel Dpcm. Il decreto, infatti, non chiarisce in dettaglio la metratura autorizzata, generando confusione nella comunità e negli Enti locali di Governo.

Non si capisce, cioè, così come riportato al momento nel documento, di quanto possa allontanarsi una persona dalla sua casa, se di 100, di 200, di 500 metri o se su altre distanze. Già nella conferenza stampa di ieri, alle domande dei giornalisti su questo specifico tema, Fedriga aveva detto di non poter rispondere poiché il dettaglio non era specificato sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.