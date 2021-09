Patrick Zaki, domani comincia il processo in Egitto

Patrick Zaki va a processo. La prima udienza è prevista domani 14 settembre a Mansoura, nel nord del paese. Non è però attualmente chiaro quante udienze si svolgeranno. Gli è contestato uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta". L'annuncio è di

Il giovane studente egiziano, iscritto all'Università di Bologna, dopo un anno e sette mesi di detenzione preventiva sarà processato.

Secondo quanto riportato dall'ong Egyptian Iniziative for Personal Rights, il 9 settembre scorso Zaki sarebbe stato interrogato, per la seconda volta dal 13 luglio. In seguito all'interrogatorio al giovane studente dell'Università di Bologna verrebbero addebitati anche degli scritti risalenti al 2013.

"Sapevamo - sottolinea Noury - che la procura egiziana avrebbe tirato fuori qualcosa per giustificare l'inizio del processo Per uno scritto in difesa di una minoranza copta perseguitata in Egitto, Patrick rischierebbe fino a 5 anni di carcere".

Come si temeva, dopo un anno e sette mesi di detenzione preventiva, #PatrickZaki va a processo. La prima udienza è prevista domani, 14 settembre. Gli è contestato uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta. — Riccardo Noury (@RiccardoNoury) September 13, 2021

IL CASO DI PATRICK ZAKI

Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Il 25 agosto, per la prima volta da marzo, Patrick ha potuto avere un breve incontro con sua madre. In questi mesi la famiglia aveva ricevuto da Patrick solo due brevi lettere a fronte delle almeno 20 che lo studente aveva scritto e inviato. Dopo estenuanti rinvii, le prime due udienze del processo si sono tenute solo a luglio. Nella seconda, risalente al 26 luglio, Patrick Zaki ha potuto vedere per la prima volta i suoi avvocati dal 7 marzo. In quell’occasione Patrick è apparso visibilmente dimagrito. Il 26 settembre, a seguito di una nuova udienza, il tribunale ha deciso un ulteriore rinvio. Il 7 dicembre il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha annunciato il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello studente dell’università di Bologna, in carcere da febbraio in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. Patrick George Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera ‘falso’, ma che ha consentito alla magistratura egiziana di formulare pesanti accuse di “incitamento alla protesta” e “istigazione a crimini terroristici”. Nel suo paese avrebbe dovuto trascorrere solo una vacanza in compagnia dei suoi cari in una breve pausa accademica. A causa della diffusione del Covid-19 anche in Egitto per Patrick, così come per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, le preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria sono fortissime.