Patti finanziari, fissato l'incontro con la Paritetica

L'atteso incontro tra il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e la Commissione Paritetica, incentrato principalmente sulla ridefinizione dei Patti finanziari fra Stato e Regione alla luce della crisi sanitaria-economica da Covid-19, si svolgerà martedì 23 giugno a Trieste, in apertura della prima di due giornate di lavori d'Aula che riserveranno ampio spazio anche alla Sessione europea.

Lo ha stabilito oggi la conferenza dei Capigruppo, riunita in videoconferenza e coordinata dal presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, alla presenza dell'assessore delegato ai rapporti con il Cr, Pierpaolo Roberti. Fissate anche tra il 21 e il 23 luglio le sedute di Consiglio necessarie per approvare l'Assestamento di bilancio.

Entrando nei dettagli dell'ultima convocazione dell'Assemblea in giugno, la mattinata del 23 sarà quindi dedicata ai Patti finanziari, mentre l'intero pomeriggio è previsto per l'esame della risoluzione che dovrà contenere le proposte Fvg relative al programma di lavoro 2020 della Commissione europea.

La giornata successiva, mercoledì 24, sarà invece caratterizzata da interrogazioni e interpellanze, question time, mozioni, approvazione del rendiconto 2019 del Consiglio, votazioni per l'elezione del sindaco unico delle Ferrovie Udine-Cividale (Fuc) e per i componenti della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari.

La prima mozione a essere discussa sarà quelle delle Opposizioni relativamente all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aree più colpite della regione.