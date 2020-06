Patti Stato-Regioni, chiesto un incontro al ministro Boccia

Sarà Trieste, come proposto dal presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, a ospitare la conferenza stampa di presentazione nazionale di una nuova iniziativa comune in materia di accordi finanziari con lo Stato avviata dal Coordinamento presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e dalle Province autonome a statuto speciale, riunito questa mattina in via telematica. Prima di proporre il capoluogo giuliano in qualità di sede della presentazione ufficiale, trovando l'immediata adesione dei colleghi in videoconferenza, Zanin aveva portato all'attenzione del Coordinamento una serie di suggerimenti che andavano a modificare la sequenza operativa di un documento già abbozzato ma poi perfezionato nel corso della riunione.

L'impegno uscito dai riscontri incrociati prevede, infatti, quattro passaggi specifici che verranno presto manifestati davanti al Governo. In primo luogo, azione considerata prioritaria da Zanin, la richiesta di essere convocati dal ministro per gli Affari regionali per l'avvio di un primo confronto in relazione agli effetti complessivi della pandemia da Covid-19 su Regioni e Province a statuto speciale. In tale occasione, la delegazione dell'organismo sarà composta dal presidente pro tempore Roberto Paccher (presidente del Cr del Trentino-Alto Adige) e dal vicepresidente, lo stesso Zanin.

Il secondo punto, invece, richiede l'istituzione con il ministero per gli Affari regionali e quello dell'Economia e delle Finanze di un tavolo di confronto e dialogo riservato alle autonomie speciali, ove discutere sulla specifica situazione di ciascuna di esse. Quale terzo elemento strategico viene previsto un percorso volto alla parziale rinegoziazione degli accordi finanziari già stipulati, al fine di prevedere che, in caso di gravi riduzioni del gettito fiscale o crisi finanziarie, la misura del concorso regionale e provinciale agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica sia contenuta entro limiti prestabiliti.

Infine, il passaggio conclusivo auspica di concordare per il biennio 2020-2021, d'intesa con Regioni e Province a statuto speciale, la sospensione degli obblighi a loro carico relativi al concorso finanziario al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e, di conseguenza, anche alla sostenibilità del debito pubblico.

Nel corso del suo intervento, Zanin ha sottolineato come l'appuntamento di Trieste potrà costituire "un modo adeguato per regalare la giusta visibilità a questa risoluzione. Sempre considerando che le speciali possono ricavarsi un ruolo di rilievo anche all'esterno dei confini nazionali, rilanciando il ruolo di un'Europa delle Regioni e delle specialità".

Con il provvedimento preso, inoltre, è stata espressa "solidarietà trasversale a tutte le speciali che vivono lo stesso e sentito problema. Come già fatto dal Cr del Fvg, licenziando il tema nell'odg e poi anche nella discussione con la Paritetica, adesso - ha aggiunto Zanin - cerchiamo di portare avanti il messaggio sul tavolo del Governo anche come Assemblee legislative. Crediamo serva una soluzione per far sì che le risorse siano finalizzate non a risanare un debito che sta crescendo purtroppo necessariamente, ma che in questa fase siano indirizzate al sostegno dell'economia, delle famiglie e delle imprese regionali".

"Un'azione congiunta per chiedere provvedimenti specifici in modo condiviso - ha sottolineato invece Paccher - per affrontare una crisi economica senza precedenti. Credo che si tratti di una scelta non solo corretta, ma anche imprescindibile in un momento come questo. Le Amministrazioni devono dedicare tutte le risorse intellettuali, economiche e finanziarie per la ripartenza, perché ne va del progresso della comunità".

Il presidente del Cr Fvg, inoltre, si è reso anche promotore di una tavola rotonda istituzionale "per il rilancio delle speciali nella nuova Italia post Covid verso un'ulteriore difesa della nostra specialità" che sarà organizzata in occasione di un convegno accademico già previsto a Roma con importanti interventi istituzionali. Alla riunione ha fatto seguito, sempre in modalità telematica, una riunione dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.