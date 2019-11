Patto Stato-Regione, vittoria dell'autonomia Fvg

"Oggi è stato compiuto un passo storico per il Friuli Venezia Giulia, che vede rafforzarsi la propria specialità in virtù della ratifica dei patti sottoscritti lo scorso febbraio tra l'Amministrazione regionale e l'allora ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, i quali sanciscono, tra l'altro, il divieto per il Governo nazionale di introdurre unilateralmente prelievi fiscali a carico della Regione". È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'odierna seduta del Consiglio dei Ministri che ha visto iscritta all'ordine del giorno la discussione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il governatore ha spiegato che si tratta di "una vera e propria rivoluzione, che consolida l'economia regionale attribuendo all'autonomia del Friuli Venezia Giulia significati nuovi, più prossimi a quelli già riconosciuti alle altre regioni a statuto speciale".

Fedriga ha quindi rimarcato che "il riconoscimento da parte dello Stato del sistema integrato degli enti locali rappresenta inoltre un traguardo importante per i Comuni che potranno operare secondo le esigenze del territorio e per il bene dei cittadini. Un'opportunità, quindi, per erogare maggiori servizi e rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze dei territori".

Il governatore ha infine ringraziato l'ex ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani "perché grazie al suo lavoro e a quello del Mef, con l'allora viceministro Massimo Garavaglia, abbiamo siglato a inizio anno la storica intesa. Un ringraziamento, inoltre, all'attuale ministro Francesco Boccia per aver favorito il raggiungimento di questo importante obiettivo".

“Esprimo vivo apprezzamento per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della nuova disciplina relativa al sistema integrato Regione-Enti locali, che la Commissione Paritetica aveva licenziato ancora nel marzo scorso. Il nuovo Governo ha sbloccato in tempi rapidissimi l'iter e di questo va dato atto”. Così Salvatore Spitaleri, componente della Commissione Paritetica Stato-Regione Fvg. “Il nuovo assetto – spiega Spitaleri - consegna ai cittadini e alle amministrazioni locali uno straordinario riconoscimento dell'autonomia e della specialità regionale e al Consiglio Regionale, proprio in queste ore impegnato in materia, la grande responsabilità di legiferare non sugli interessi di parte o di bottega, ma sul futuro del sistema regionale. L'autonomia – precisa - non è un dato statico, ma è funzionale al raggiungimento di obiettivi al servizio dei cittadini e dell'intero sistema socioeconomico. Non guardare con coraggio e lungimiranza al futuro ora – conclude Spitaleri - sarebbe veramente uno spreco”.

“Esprimiamo soddisfazione per la tempestiva emanazione del decreto che dà applicazione al patto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato. Nelle settimane scorse ci siamo adoperati affinché fossero superati gli ostacoli che ancora si frapponevano a una positiva soluzione e che avrebbero reso sostanzialmente inefficace la legge approvata in Consiglio regionale la scorsa settimana. E' sancita così un'importante norma di attuazione del nostro Statuto”, commenta il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo (Pd). "E' la dimostrazione che quando si parla di questioni concrete, che riguardano il bene comune della regione, il centrosinistra è pronto a dare il suo contributo. Dopo mesi di inerzia, anche su questo versante si fa sentire il cambio di passo di questo Governo, che anche noi ringraziamo nella persona del ministro Boccia”.