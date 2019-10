Pd a Cividale, clima di speranza per svolta politica

Dalle decine di firme contro i nuovi parcheggi a pagamento di piazza XX Settembre ai temi globali dell’emergenza climatica e ambientale, e ovviamente il centrosinistra: sono questi gli argomenti più gettonati al banchetto informativo animato da una decina di militanti del Pd di Cividale in occasione della mobilitazione nazionale “Per amore dell’Italia”.

"Numerosi cittadini per tutta la mattina si sono avvicinati per chiedere informazioni - racconta Paola Strazzolini, segretaria del circolo locale - e in tanti hanno sottoscritto la mozione che abbiamo presentato nel corso dell’ultima assise comunale. Si sentiva un clima diverso, un clima di speranza per una svolta politica nazionale che ci ha riportato al governo".

"Incessante la richiesta di unità del centrosinistra da parte dei simpatizzanti che - aggiunge Strazzolini - sembrano aver male accolto le recenti scissioni, viste come un indebolimento per tutti in un momento cruciale per la Repubblica".