Pd a Fiumicello con la famiglia Regeni

"Siamo legati a Giulio Regeni e alla famiglia da un impegno civile che con il tempo diventa sempre più consapevole e vincolante. La lotta per la verità e la giustizia non possono fermarsi e anzi le manifestazioni in Friuli Venezia Giulia e in altre parti d'Italia sono il segno di uno strappo nel diritto, violento e ancora dolente. Il nostro appello è fermo: il Pd Fvg affianca e sostiene l'opera della magistratura e della Commissione parlamentare d'inchiesta". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli che, nel quarto anniversario della morte del ricercatore friulano, sarà presente alla fiaccolata che si terrà oggi a Fiumicello.