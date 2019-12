"Ci sono persone che rischiano il posto di lavoro e la priorità del centrodestra è sistemare 'gli amici degli amici', spartirsi poltrone con situazioni imbarazzanti e in qualche caso con forti dubbi di legittimità". A denunciarlo sono il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo (Pd) e il segretario del Pd Fvg e consigliere regionale Cristiano Shaurli nel corso di una conferenza stampa a margine della riunione dell'ufficio di presidenza che ha dato il via libera a un pacchetto di nomine che comprende il portavoce del Consiglio regionale, il direttore dell'Acon e il capo di gabinetto del presidente del Consiglio.

"Per nominare un suo portavoce, figura inventata dal centrodestra che costa oltre 90mila euro l’anno, il presidente Zanin ha svenduto l'autonomia dell'intero Consiglio: si prende un capo di gabinetto indicato dal vicepresidente Riccardi, affida l'informazione istituzionale del Consiglio a un giornalista politicamente schierato, censurato dall'ordine dei giornalisti, condannato dalla giustizia sportiva per lo scandalo legato agli atleti africani e con in più alle spalle una storia di contenziosi con la Regione stessa" denuncia Shaurli.

I dubbi più forti, secondo Russo "pesano sulla figura di Molinaro dove si toccano vertici assoluti: proprio la Regione, che dovrebbe essere esempio di trasparenza, crea invece una situazione in cui c'è un'incertezza assoluta. Il prescelto viene in Regione a fare il portavoce mentre, come assessore a Forgaria nel Friuli, è in aspettativa dalla banca per la quale lavora. Abbiamo quindi chiesto che la Corte dei Conti verifichi uno dei principi cardini, ossia l'esclusività del rapporto di pubblico impiego".