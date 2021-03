Pd, Debora Serracchiani eletta capogruppo alla Camera

Si sono concluse alle 18 le votazioni per eleggere la nuova capogruppo del Pd alla Camera. L'ex presidente del Fvg, Debora Serracchiani è stata eletta con 66 voti, battendo la sfidante Marianna Madia che ne ha totalizzati soltanto 24. "C'è da ricostruire un sentimento di appartenenza che sembra essersi smarrito nei rivoli di un individualismo e di un particolarismo esasperato e banale – ha scritto in una lettera inviata ai 90 deputati del Pd prima della votazione di questo pomeriggio -. A questo impegno desidero ispirare, se lo vorrete, il mio lavoro con voi. Perché il nostro lavoro è qui, nel Parlamento della Repubblica, dove dobbiamo trovare il modo di far sentire ciascuno di noi protagonista. Dobbiamo in questo senso allargare la partecipazione, lavorare tutti e consentire a tutti di presentare all'esterno il faticoso lavoro svolto".

Un'elezione non priva di strascichi e polemiche. L'ex Ministra Madia, in una lettera rivolta ai colleghi di partito, sabato ha duramente criticato il capogruppo Graziano Delrio, accusato di aver sostenuto l'ex presidente del Fvg.

"Buon lavoro a Debora Serracchiani, nostra nuova capogruppo - scrive Madia su Twitter-. C'è tanto da costruire insieme".

Delrio ha pubblicato su Twitter un messaggio di auguri a Serracchiani: "Buon lavoro a Serracchiani! Ai deputati del Pd, grazie per la preziosa esperienza. Alla grande comunità del Pd, abbiamo a cuore una sola cosa: il bene del Paese."

Buon lavoro a @serracchiani ! Ai @Deputatipd, grazie per la preziosa esperienza. Alla grande comunità del @pdnetwork, abbiamo a cuore una sola cosa: il bene del Paese. — Graziano Delrio (@graziano_delrio) March 30, 2021

Anche Salvatore Spitaleri (Pd) ha commentato la notizia sui social: "Buon lavoro Debora Serracchiani, Presidente dei deputati del Pd".

Enrico Letta, segretario del Pd, ha così commentato: "Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima suqadra. Guardare avanti".

"Il Partito democratico friulano esprime grande soddisfazione per il prestigioso incarico affidato a Debora Serracchiani, il voto dei deputati del Pd è il giusto riconoscimento alle capacità e all'autorevolezza della nostra deputata, un abbraccio a lei da tutti noi e il nostro augurio di buon lavoro". Così il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat.