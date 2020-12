Pd Fvg, da gennaio Moretti nuovo capogruppo

A partire dal primo gennaio 2021 il pordenonese Sergio Bolzonello, pur mantenendo la carica di consigliere, non sarà più capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale.

A succedergli sarà Diego Moretti. L'ufficialità del passaggio è stata data oggi attraverso una lettera firmata dai due esponenti del Pd.

Una notizia che non sorprende, dal momento che già nei giorni scorsi Bolzonello aveva affermato a più riprese in aula di voler mantenere la carica fino alla fine della discussione sulla legge di stabilità. Già all'inizio della legislatura l'ex sindaco di Pordenone aveva manifestato l'intenzione di fare da traghettatore e guidare la pattuglia dei consiglieri Pd solamente per metà mandato.