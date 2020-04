Pd, le ricette preparare il Fvg al cambiamento

"La nostra comunità regionale si deve ripensare nelle sue priorità e le istituzioni devono guidare questa cambiamento. Per farlo è necessario un intenso e forse faticoso confronto dove la trasparenza dovrà essere il cardine dei rapporti tra maggioranza e opposizione. Noi mettiamo sul piatto le nostre proposte, a partire da una nuova legge di stabilità regionale da fare prima dell'estate e otto colonne sulle quali poggiare la ripartenza". Lo afferma il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello presentando il documento “Emergenza covid–19. La fase 2 in Friuli Venezia Giulia” al quale tutto il gruppo ha lavorato negli ultimi due mesi di confronti e scambi con tutti i settori della società.

Il documento, che in 18 pagine comprende otto macro settori sui quali intervenire, è stato inviato al presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e alla sua Giunta, al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, a tutti i capigruppo, e a tutti i soggetti coinvolti negli incontri delle ultime settimane. "È tempo di iniziare a piantare i germogli del cambiamento e questo va fatto attraverso una leale collaborazione" sostiene Bolzonello.

"Abbiamo davanti a noi l’approvazione della programmazione europea 2021/2027 e dell’S3 (la Strategia di Specializzazione intelligente), idee e risorse che segneranno i prossimi sette anni della nostra comunità regionale. Oltre a questo ci sarà, a luglio, la consueta manovra di assestamento del bilancio regionale. Anticipiamola a giugno e trasformiamola in una nuova manovra finanziaria regionale, approvando contestualmente le linee guida di S3 e programmazione europea".

Il documento, che "non vuole essere esaustivo, è un contributo che il gruppo Pd vuole offrire a tutta la comunità regionale, istituzioni, politica, economia, realtà civiche. L'auspicio è che ci sia da parte di tutti, Giunta e maggioranza in primis, la volontà di saper leggere questo atto, come una vera volontà di contribuire alla ripresa. E che per una volta si mettano da parte ideologie e posizioni preconcette".