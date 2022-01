Per il Friuli Venezia Giulia un'altra settimana in zona gialla

Il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla anche la prossima settimana. Per poco, la regione rimane entro i parametri dei ricoveri stabiliti per la fascia di rischio.

Pur avendo superato la soglia critica del 20% di occupazione dei posti letti Covid in terapia intensiva (44, oggi, i pazienti critici ricoverati), resta di poco sotto il livello di allarme il numero delle ospedalizzazioni negli altri reparti (pari al 29%, a fronte della soglia posta al 30% per il cambio di colore).

In generale, l’Italia rimane prevalentemente in giallo. A eccezione della Valle d’Aosta, territorio per cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà da lunedì 17 al passaggio in arancione.