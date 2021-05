Per il Fvg scatta la zona bianca, ecco tutte le novità

L'attesa è finita: da oggi il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente in zona bianca. Cadono, quindi, molte delle restrizioni che tanto hanno fatto discutere nelle ultime settimane, a partire dal coprifuoco, abolito, ma sopratutto possono ripartire molte delle attività che ancora attendevano il via libera dopo mesi di stop.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza che, assieme alle linee guida condivise da Governo, Cts e Regioni, definirà le nuove 'regole' (IN ALLEGATO).

Nello specifico, bar e ristoranti potranno aprire anche all'interno; non ci sarà più il limite dei quattro commensali per tavola (va sempre garantito, però, il metro di distanza), ma solo un numero massimo di capienza complessiva del locale. Via libera anche al caffè al bancone. Per i buffet, resta l'obbligo di somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto, a meno che i prodotti non siano confezionati in monodose.

Possono riaprire parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie); piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali.

Ok alle feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso. In questo caso, però, resta l'obbligo del 'certificato verde' anche in zona bianca; si deve, quindi, dimostrare di essere vaccinati, guariti o avere un tampone negativo. Il pass nazionale e l'analoga versione europea al momento non sono ancora disponibili, quindi nell'attesa potranno essere presentati come certificato il documento che attesta l’inoculazione di almeno la prima dose del vaccino, il risultato negativo di un tampone o il referto della fine dell’infezione dal virus Sars-CoV-2 rilasciato dal proprio medico di base o dal sistema sanitario.

Posso ripartire le fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione.

In zona bianca, riaprono anche le discoteche, ma non per ballare. I locali, infatti, potranno funzionare unicamente come bar e ristoranti, con musica. Per scatenarsi in pista bisognerà ancora attendere. Quanto? Al momento non è stata definita una data certa, anche se dalle Regioni era arrivata la proposta di aprire da luglio con il 'green pass'.

"La riapertura anticipata di tantissime attività grazie all'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca è un segnale forte di ritorno alla normalità", ha detto Fedriga. "La parola chiave - così Fedriga - è buon senso: il buon senso della Conferenza delle Regioni, che ringrazio e che ha elaborato le linee guida delle riaperture, e il buon senso dei cittadini, nel tenere comportamenti che permettano di confermare le aperture previste da lunedì e di arrivare quanto prima a togliere tutti i lacci che il Covid ha imposto".

"Non c'è più coprifuoco - ha rilevato il governatore - anche se rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e aerazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Siamo sulla strada giusta anche con l'ampliamento della campagna vaccinale, che dal 3 giugno apre agli Under 40. S'intravede - ha concluso Fedriga - la fine di tutte le restrizioni che hanno attanagliato la nostra vita economica e sociale".