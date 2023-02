Giovedì 16 febbraio alle 20.30 nella Sala Civica di Aiello del Friuli si presenta Percorsi di sviluppo Bassa orientale, un percorso di animazione locale rivolto ai cittadini dei Comuni di Visco, Aiello, Campolongo Tapogliano e San Vito Al Torre.

Condividere le proprie idee all’interno di tavoli tematici e definire insieme una strategia intercomunale di sviluppo sostenibile: questo è l’obiettivo di Percorsi di sviluppo Bassa orientale, organizzato dalla Cooperativa Cramars che da anni si occupa di animazione territoriale e sviluppo locale in collaborazione con Cristian Sedran consulente per le Pubbliche Amministrazioni ed esperto di finanziamenti pubblici.

I tavoli a cui sarà possibile intervenire con le proprie idee e proposte sono organizzati in quattro macro-ambiti.

GIOVANI. Per far fronte alla condizione di isolamento sempre più marcato dei giovani il tavolo vuole essere uno spazio di ascolto e ricezione delle loro necessità in cui si possa immaginare attività, spazi e processi che contribuiscano a sensibilizzarli verso un futuro di comunità.

TURISMO E CULTURA. Un tavolo orientato alla definizione del patrimonio turistico e culturale del territorio in un’ottica di fruibilità condivisa riflettendo inoltre a come coinvolgere attori e operatori presenti sul territorio nella valorizzazione dei servizi esistenti.

COMUNITÀ ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI. Intende discutere proposte e riflessioni sui modelli energetici virtuosi e comunitari come le Comunità Energetiche e creare uno spazio di confronto sull’attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili sul territorio (sui terreni rurali).

NUOVI ABITANTI PER I COMUNI. Come possono i Comuni della Bassa Orientale attirare nuovi abitanti per riattivare il tessuto sociale e sfruttare il patrimonio edilizio disponibile sul territorio e non utilizzato. Quali sono le risorse da valorizzare in una prospettiva di attrattività territoriale?

“In un periodo di notevoli complessità per le piccole comunità, fare squadra su temi condivisi significa provare a rivitalizzare un territorio spesso in posizione marginale rispetto a realtà più conosciute e più grandi”, dichiara Roberto Festa, Sindaco di Aiello del Friuli. “Avvicinare i nostri cittadini a possibili scelte per un futuro consapevole, può imprimere un'accelerazione a processi di compartecipazione e condivisione che potranno certamente migliorare sotto molteplici aspetti la vita quotidiana creando le premesse per rendere il nostro territorio più accogliente e vivibile. In una parola attraente”.

“L’incontro di martedì 16 febbraio tra le amministrazioni e i cittadini in riferimento al progetto vuole essere il punto di partenza per una fase di ascolto e di valutazione per condividere le proprie idee, tutti assieme” afferma Mauro Ongaro, Vicesindaco del Comune di Visco. “Un progetto che coinvolge tutta la Comunità, nato sul territorio per il territorio che ci porta a ridisegnare il nostro futuro con una strategia mirata alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Mai come in questo periodo storico, è importante, fondamentale, addirittura vitale, avere la partecipazione dei nostri cittadini. Quel senso di appartenenza alla collettività, la condivisione, le nostre radici, sono tutti ingredienti fondamentali per una programmazione condivisa. Vi aspettiamo!”.

“Le tematiche che verranno affrontate nei quattro tavoli di confronto sono certamente prioritarie per le nostre Comunità. Siamo convinti che emergeranno riflessioni e spunti di sicuro interesse per le amministrazioni locali. Dare voce alle necessità dei cittadini è imperativo per lo sviluppo del territorio”, riflette Michele Simonutti, Vicesindaco di Campolongo Tapogliano. “Percorsi di sviluppo Bassa Orientale è l’occasione perfetta per chiamare la comunità ad una partecipazione attiva nella gestione del territorio e instaurare un percorso concreto di dialogo e confronto fra Amministazione e cittadini”.

Doretta Cettolo, Sindaco di San Vito al Torre: "E' il primo passo di un percorso costruttivo di confronto e di condivisione per progettare assieme lo sviluppo locale del nostro territorio”.