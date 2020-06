Pesare anche ai 'ricchi', Pavan replica dopo le polemiche

Dopo un giorno di silenzio stampa, Carlo Pavan, il consigliere comunale udinese finito alla ribalta della cronaca politica per le sue dichiarazioni sulla disparità di attenzione tra 'ricchi e poveri', ha deciso di replicare. "In merito a quanto apparso ieri e oggi su giornali, siti e social e che, grazie all'originalità della Consigliera Pd Eleonora Meloni, è stato abilmente divulgato mettendo in cattiva luce il sottoscritto, volevo chiarire la mia posizione".

"Il senso di quanto volevo esprimere è stato abilmente fuorviato da chi ha postato inizialmente il video, con molteplici copia e incolla artigianali", spiega Pavan. "Secondo quanto fortemente richiesto dall'opposizione, gli stanziamenti da parte del Comune di Udine a favore di chi con il Covid non ha più percepito lo stipendio, avrebbero dovuto riguardare tutto l'avanzo di bilancio 2019. E quando dico niente stipendio, dico anche niente cassa integrazione o aiuti dallo Stato, che al momento del mio intervento, il 18 maggio, erano solo promesse e a tutt'oggi sono solo ancora parziali realtà".

"Bisogna, però, parlare anche di artigiani, imprenditori e piccole aziende con dipendenti che, a torto e ingiustamente, vengono considerati ricchi solo perché magari commercianti e quindi con ipotetici guadagni più sostanziosi. Questi signori in questo periodo hanno dovuto sborsare soldi di tasca propria per mantenere le loro aziende, pagare le tasse, i fornitori e, magar,i per sostituirsi allo Stato nel pagare e anticipare le casse integrazioni e gli stipendi ai loro dipendenti e ai loro operai. Anche questi 'benestanti' hanno bisogno di una mano. E la polemica, creata ad hoc sul nulla, non era assolutamente necessaria".

"La storia della coda per acquistare l'Iphone a prezzo ridotto è reale, e in coda fuori dal grande magazzino c'era una marea di gente comune in attesa, che poi in un pomeriggio ha liquidato tutte le scorte giacenti di quel modello", prosegue Pavan. "Condividere le stesse idee con l'opposizione nei consigli comunali è quasi sempre impossibile, perché alla fine l'idea dei democratici di sinistra è sempre migliore anche se uguale alla nostra, solo perché presentata da loro. La pubblica amministrazione lavora sempre e comunque a beneficio di tutti i cittadini, e questo nonostante un'opposizione che, pur davanti a uguali obiettivi, si presenta sterilmente e inutilmente sempre contraria".