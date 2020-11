Peste suina, monitorare il problema e abbattere i cinghiali

“Presenterò con urgenza, in tempo per il consiglio regionale della prossima settimana, un’interrogazione per chiarire se e come si stia monitorando la presenza o meno della peste suina africana, che avrebbe effetti devastanti per gli allevamenti”. Lo annuncia la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), che osserva: “I portatori di questa malattia sono i cinghiali, che potrebbero proliferare ulteriormente a causa delle limitazioni alla caccia già imposte dall’emergenza sanitaria e che associazioni pseudoambientaliste e pseudoanimaliste, appoggiate senza cognizione di causa dal M5s, vorrebbero intensificare. Indirettamente, dunque, potrebbero aumentare, oltre ai danni all’agricoltura e agli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, anche i cinghiali portatori di peste suina africana”.



Quest’ultima, come ricorda la forzista, non è in grado di contagiare in alcun modo gli esseri umani (neppure tramite il consumo di carne di animali malati), ma è mortale per i suini e la sua diffusione metterebbe in ginocchio il settore dell’allevamento.



“Il problema – spiega Piccin – purtroppo è dietro l’angolo.. L’arrivo in Italia comporterebbe un danno incalcolabile., dove la caccia è sospesa, mentre in zona arancione, come in Fvg, l’attività venatoria è permessa soltanto nell’ambito del proprio Comune., dopo il boom del periodo di lockdown, con la conseguente, potenziale diffusione della peste suina. Da qui l’, nello specifico allargando le maglie per l’abbattimento selettivo dei cinghiali. Sinora, purtroppo, il governo giallorosso ha lasciato soli Regioni, agricoltori e cittadini di fronte ai problemi causati dalla fauna selvatica libera di proliferare, per scelte ideologiche che nulla hanno a che vedere con la tanto sbandierata sostenibilità e, tantomeno, con il contrasto al coronavirus”.