Piani rischio alluvioni e acque Alpi Orientali

L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha relazionato la Giunta regionale sulle valutazioni del Comitato istituzionale permanente rispetto al primo aggiornamento del Piano di gestione rischio alluvioni e al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto Alpi Orientali.



"Entrambi i Piani proposti - ha spiegato Scoccimarro - sono la sintesi di un lavoro congiunto di più gruppi di lavoro tematici che hanno operato in sintonia".



"Infatti - ha proseguito - ogni elemento che li compone, sia nella fase di realizzazione che in vista dell'approvazione da parte del Comitato operativo è stato pienamente condiviso nel rispetto dei diversi interessi territoriali e prospettici della Regione".



"Tutti e due i Piani - ha precisato l'assessore - sono stati affrontati in una specifica sessione del Comitato che è stata dedicata alla valutazione della coerenza delle diverse parti ottenendo esito positivo, e sono ora coerenti rispetto ai diversi elementi che li compongono".



"Infatti - ha soggiunto Scoccimarro - il dato cartografico è basato su elementi corretti e certificati anche attraverso verifiche a campione sul territorio, descrive la modellistica utilizzata e la cartografia di riferimento, il sistema di taratura del modello e di verifica delle geometrie"."L'elenco delle misure contenute - sempre secondo l'assessore - determina procedure specifiche per individuare e ordinare secondo le priorità gli interventi strutturali e non strutturali"."Entrambe le proposte di deliberazione presentate alla Giunta, che contengono l'aggiornamento dei rispettivi Piani - conclude Scoccimarro - fanno ora riferimento a Piani coerenti, tarati sulle esigenze del territorio e con tutti gli elementi previsti dalla Direttiva comunitaria, per poter assurgere a Piano di gestione del rischio alluvioni e a Piano di gestione delle acque".