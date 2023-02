Piano di manutenzioni di Fvg Strade

La Giunta regionale ha approvato il Programma delle manutenzioni straordinarie per l'anno 2023 di Friuli Venezia Giulia Strade Spa che riguarda manutenzioni straordinarie delle strade regionali e statali a gestione regionale.

Il Programma prevede in particolare la realizzazione di una rotatoria, in sostituzione dell'attuale incrocio semaforico, lungo la strada regionale 305 nell'intersezione tra la via San Michele (regionale 3035) e le vie Cosolo e Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia. Prevista anche la realizzazione di una rotatoria lungo la strada Statale 13 all'intersezione con via Foscolo (ex strada provinciale 107) e le vie Carnielutti in Comune di Tricesimo.

Nello stesso Programma approvato dall'Esecutivo regionale si prevede inoltre un investimento in conto impianti per l'acquisto di un capannone da adibire a sede del Centro squadra di Fvg Strade nel Comune di Gemona del Friuli. Il costo di realizzazione del Piano annuale di manutenzione straordinarie nuove opere progettazioni per l'anno 2023 ammonta complessivamente a 1.650.000 euro e sarà coperto finanziariamente dallo stanziamento regionale per 1.500.000 euro e per la rimanente parte con economie aziendali - da parte di Fvg Strade Spa - ricavate da altre commesse o eventualmente con ulteriori risorse che la Regione decidesse di destinare in conto impianti con le successive manovre di bilancio.

Con la delibera viene inoltre approvato l'elenco delle opere e degli interventi per la messa in sicurezza di intersezioni stradali e la realizzazione di rotatorie in linea con le priorità individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto e delle mobilità delle merci e della logistica e sulla base degli elementi analitici messi a disposizione del Centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale.