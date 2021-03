Piano vaccini, domani il confronto Governo-Regioni

Dopo le polemiche tra Governo e Regioni, c'è attesa per il confronto sul piano vaccinale in programma lunedì pomeriggio. Al vertice, oltre al ministro Mariastella Gelmini, al commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e al Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, parteciperà anche il premier Mario Draghi.

Era stato proprio il Presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, a lanciare un non troppo velato attacco alla gestione della campagna vaccinale di alcune Regioni, accusate di aver 'privilegiato' alcune categorie a scapito della popolazione anziana e fragile.

Dopo le tensioni, ora è il momento dei chiarimenti e di marciare a passo sempre più spedito con l'immunizzazione. In questo senso, una buona notizia arriva dalle forniture: tra domani e Pasqua, in Italia sono attese quasi 3 milioni di dosi (1 milione di Pfizer, 1,3 milioni di AstraZeneca e oltre 500mila di Moderna). In una sola settimana, insomma, più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio.

Un "quantitativo importante, che segna l'effettivo cambio di passo" si sbilancia il commissario Figliuolo. "Ora bisogna lavorare tutti insieme affinché nessuno resti indietro".

"La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" ripete il ministro della Salute Roberto Speranza. "Stiamo recuperando i ritardi - aggiunge il ministro Gelmini - nelle prossime settimane si farà di più e meglio".

Nel frattempo, a tenere banco è anche una nuova polemica, che vede protagonisti Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini. Il Presidente della Campania ha annunciato di voler 'opzionare' un ingente quantitativo del vaccino russo Sputnik, da utilizzare non appena Ema e Aifa, ovvero le agenzie europea e italiana del farmaco, daranno il via libera.

Dura la replica del governatore dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni: "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa", ha detto Bonaccini a Mezz'ora in più, su Rai3. "Nessuno può acquistarle, anche volendo perché questo prevedono le regole. Se poi cambieranno - ha aggiunto - ognuno di noi può darsi da fare".