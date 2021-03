Piano vaccini e aperture, confronto Governo-Regioni

Dopo le polemiche tra Governo e Regioni, c'è attesa per il confronto sul piano vaccinale in programma questo pomeriggio. Al vertice, oltre ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, al commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e al Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, parteciperà anche il premier Mario Draghi.

Era stato proprio il Presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, a lanciare un non troppo velato attacco alla gestione della campagna vaccinale di alcune Regioni, accusate di aver 'privilegiato' alcune categorie a scapito della popolazione anziana e fragile.

Dopo le tensioni, ora è il momento dei chiarimenti e di marciare a passo sempre più spedito con l'immunizzazione. In questo senso, una buona notizia arriva dalle forniture: tra domani e Pasqua, in Italia sono attese quasi 3 milioni di dosi (1 milione di Pfizer, 1,3 milioni di AstraZeneca e oltre 500mila di Moderna). In una sola settimana, insomma, più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio.

Un "quantitativo importante, che segna l'effettivo cambio di passo" si sbilancia il commissario Figliuolo. "Ora bisogna lavorare tutti insieme affinché nessuno resti indietro".

"La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" ripete il ministro della Salute Roberto Speranza. "Stiamo recuperando i ritardi - aggiunge il ministro Gelmini - nelle prossime settimane si farà di più e meglio".

Nel frattempo, a tenere banco è anche una nuova polemica, che vede protagonisti Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini. Il Presidente della Campania ha annunciato di voler 'opzionare' un ingente quantitativo del vaccino russo Sputnik, da utilizzare non appena Ema e Aifa, ovvero le agenzie europea e italiana del farmaco, daranno il via libera.

Dura la replica del governatore dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni: "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa", ha detto Bonaccini a Mezz'ora in più, su Rai3. "Nessuno può acquistarle, anche volendo perché questo prevedono le regole. Se poi cambieranno - ha aggiunto - ognuno di noi può darsi da fare".

Oltre alla campagna vaccinale, sarà anche una prima occasione per discutere di aperture. E' la linea ribadita dal governatore Massimiliano Fedriga, ospite questa mattina a Radio24. "E' chiaro che muovendosi autonomamente nell'approvvigionamento dei vaccini si rischia di mettere a rischio prima di tutto le nostre Regioni", ha detto il Presidente Fvg commentando la polemica su Sputnik. "Anche a me sono arrivate offerte, le più variegate possibili, nelle scorse settimane, ma su questo dobbiamo coordinarci con il Governo il più possibile, prima di tutto per tutelarci. Il Governo dispone di strumenti di verifica molto approfonditi. L'obiettivo è far vaccinare tutti i cittadini d'Italia il prima possibile e in modo più equanime possibile, su questo credo che Regioni e Stato si debbano mettere insieme e lavorare".

“E’ necessario dare una prospettiva ai cittadini. Siamo consapevoli che la situazione sanitaria è delicatissima e, in Fvg, c’è una forte pressione ospedaliera. Ma credo sia sbagliato cambiare le regole (in merito ai colori, ndr) e renderle più stringenti. Se ci fossero delle regioni con i numeri da zona gialla ritengo sia giusto che siano in quella fascia”.

“Il vero tema è: quale rischio comporta realmente ogni attività? La mia è una proposta in linea con il Governo Draghi perché ritengo che, sulla base di dati e parametri oggettivi, poi si possano prendere le opportune decisioni”.

“Sono ottimista, perché si vede la luce in fondo al tunnel: andiamo verso l’estate e avremo una finestra importante per le vaccinazioni di massa. E poi Draghi ha cambiato l’approccio alla campagna e si vedono i primi risultati in termini di forniture. Ora è importante arrivi anche il personale promesso alle regioni”, conclude Fedriga.